SKADEMARERITT: Endre Kupens første sesong i Eliteserien ble ikke slik han hadde forestilt seg og håpet på. Foto: HEIDI HATTESTEIN, DAVID BOWEN

Glimt-Kupen har ødelagt korsbåndet - mister hele sesongen

Publisert: 07.03.18 11:33 Oppdatert: 07.03.18 11:49

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

FOTBALL 2018-03-07T10:33:23Z

Etter en MR-undersøkelse i dag er det klart at Bodø/Glimt-spissen Endre Kupen (27) har røket korsbåndet og er ute resten av sesongen.

– Det var som vi fryktet et avrevet korsbånd. Vi regner med å få ham operert i løpet av seks-åtte uker, sier Bodø/Glimt -lege Morten Søgård til VG.

Kupen skadet seg på trening lørdag, og var inne til en MR-sjekk i morgentimene onsdag. Der kom beskjeden verken han eller klubben ville høre.

– Han er ute resten av sesongen, og er forhåpentligvis klar igjen for Bodø/Glimt når 2019-sesongen starter, sier Søgård.

– Hvordan har han det?

– Det er veldig kjipt, spesielt for Endre, men også for oss alle i Glimt. Endre har vært klar over at dette kunne bli utfallet, og tar det etter forholdene bra.

Full vridning

Endre Kupen ble hentet til Bodø/Glimt før sesongen, etter å ha herjet for Florø i OBOS-ligaen i fjor. Han scoret 14 mål for klubben i sin første sesong på nest øverste nivå i Norge.

Han omtalte det som en drøm som gikk i oppfyllelse da han signerte for Bodø/Glimt, og skulle bli en viktig brikke for nordlendingene i Eliteserien i år. Men på lørdag smalt det.

– Vi hadde en rolig trening, men så skjer det som ikke skal skje. Kupen ble hengende fast i underlaget, og fikk full vridning på kneet. Vi skjønte med en gang på hvordan han reagerte at dette er alvorlig, fortalte trener Kjetil Knutsen til Eurosport.no for noen dager siden.

Det ble allerede da uttalt at klubben fryktet korsbåndskade, og i dag ble det altså bekreftet.

Spisstrøbbel

Det skaper trøbbel for Bodø/Glimt, som også har hatt skade på måljegeren Kristian Fardal Opseth. Han opererte lyskene etter jul, og er på vei tilbake. Med Kupen ute, må Glimt legge hodene i bløtt for å finne en løsning på spiss-utfordringen i klubben like før sesongstart.

– En uke før seriestart er det ikke dette man ønsker seg. Det sier seg selv at vi må ut og følge med på markedet, hvis det er slik vi frykter med Kupen, sa Knutsen til Eurosport.

PS! Glimt sesongåpner hjemme på Aspmyra 11. mars, mot Lillestrøm.