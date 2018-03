Stabæk-klar Demidov om USA-marerittet: – Kunne skrevet en bok

BEKKESTUA (VG) Ett år. Tre kamper. 16 baklengsmål. Den beskjedne fasiten fra oppholdet i Minnesota United er omtrent det eneste du får vite av Vadim Demidov (31) om hva som skjedde i USA.

Onsdag ble 31-åringen fra Sandefjord – som VG meldte tidligere på dagen – presentert som ny Stabæk-spiller, selv om han egentlig skulle gått på det andre året i den nystartede klubben Minnesota United FC i den amerikanske ligaen Major League Soccer (MLS).

Men etter én sesong i Minneapolis har familien på tre flyttet hjem: Nå slår han, kona Christina Vukicevic og sønnen Demian på ett og et halvt år seg ned i Bærum med toårskontrakt i Stabæk, dit han går gratis etter at Minnesota betalte ham ut av MLS-kontrakten.

– Det er veldig vanskelig å forklare. Jeg kunne skrevet en bok, men kommer aldri til å gå i detaljer der. Det var feil sted til feil tid. En ny klubb med oppstartsvansker. Sånn skjer i fotballen, sier Demidov til VG.

Ikke trent med laget

Han sier det har vært noen reiser frem og tilbake til USA i vinter, men han har ikke trent med klubben siden sesongslutt i fjor. På høsten holdt han blant annet holdt formen med Vålerenga, men slo til da Stabæk kom på banen. Det tok sin tid å få avsluttet kontrakten i USA, der spillerne signerer en avtale med ligaen, ikke klubbene.

– Jeg hadde tatt det tyngre om jeg hadde spilt et helt år og var dårlig. Det var tre kamper hvor jeg absolutt ikke var i toppslag og det gikk dårlig, og noen av oss fikk skylden for det. Noen ble syndebukker, og det var gutta fra Skandinavia, sier Demidov, som påpeker at familien trivdes godt i den nordamerikanske byen, og at det gjorde det lettere å fullføre sesongen.

– Jeg gjorde det jeg kunne etter de tre kampene. Var proff til siste slutt, hevder han.

Nå blir Stabæk hans syvende klubb på toppnivå i «hans» fem fotballand, den tredje klubben i Eliteserien, der han debuterte for Rosenborg for ti år siden. Det er bare 16 måneder siden han tok annenplass med Brann i Eliteserien . Men han vet ikke om Nadderud blir endestasjonen.

Kan bli trener

– Umulig å svare på. Vært med på så mye i karrieren. Men det passet perfekt med Stabæk akkurat nå, sier 31-åringen.

Han påtar seg en slags mentorrolle i det unge Stabæk-laget og for kommende talenter i klubben som scoret aller høyest i akademirapporten som kom før jul. Stabæk-sportssjef Inge André Olsen lanserte dessuten muligheten for at Demidov også kan tre inn i akademiets trenerapparat med tiden.

– Han blir en referanse for hvor listen ligger for å komme seg til La Liga eller Bundesliga. Sånn sett er han en investering i fremtidige salg, sier Olsen, som mener det ikke har vært økonomien det har stått på i å få den mangeårige utenlandsproffen til Norge. Selv kaller Demidov lønnen for en «fornuftig avtale». Og han er slett ikke ukjent med å bli fotballtrener.

– Jeg begynte på trenerkurs for en stund siden, da jeg var i Bergen og har gjort noe gjennom Vestfold Fotballkrets. Men det har gått litt av og på, og akkurat nå føler jeg at jeg har et par år igjen som spiller. Jeg tenker at jeg har noen egenskaper som gjør at jeg kan bli en god trener. Det er jeg ikke redd for å si. Personligheten, autoriteten og at jeg ser mennesket mye mer nå enn jeg gjorde for flere år siden, mener Vadim Demidov .

Han antyder at han trenger noen uker på å spille seg i fotballform. Uansett mener han at helgens seriestart i Eliteserien kommer altfor tidlig.

– Meningsløst å starte i mars. Da er det bedre å spille flere kamper i midtuken og på sommeren, melder Demidov.