SLÅR TILBAKE: Cristiano Ronaldos advokater hevder at det er spredd falske dokumenter hvor fotballstjernen kommer med innrømmelser om den påståtte episoden med Kathryn Mayorga. Foto: MARCO BERTORELLO / AFP

Ronaldo-advokat hevder dokumenter om påstått voldtekt er falske

FOTBALL 2018-10-10T19:06:56Z

Cristiano Ronaldos advokat hevder at dokumentene, som omhandler voldtektsanklagen mot fotballstjernen, er endret eller fabrikkert. Han fastslår at fotballstjernen igjen avviser alle anklager mot ham.

Publisert: 10.10.18 21:06

Det skriver den britiske avisen The Independent onsdag kveld.

Ronaldos advokat Peter Christiansen har kalt dokumentene «rent oppspinn». I dokumentene Der Spiegel har omtalt, skal fotballstjernen skal ha kommet med innrømmelser om at den amerikanske kvinnen han hadde sex med på et hotell i Las Vegas i 2009 sa «nei» og «stopp» flere ganger . Advokaten beskriver saken som en «ærekrenkende kampanje basert på stjålne og manipulerte digitale dokumenter»

Fotballstjernen er under sterkt press etter at saken mellom Kathryn Mayorga og ham, har blitt offentlig kjent. Kvinnen har gjennom sin nye advokat levert en sivil klage til amerikansk rettsvesen for å få taushetserklæringen Ronaldo inngikk med henne opphevet.

Avviser anklager

Christensen hevder nå at dokumentene som omhandler Ronaldos sak er stjålet i 2015 som den av et hackerangrep og deretter endret. Han slår tilbake mot anklagene mot Ronaldo.

Dokumentene skal vise hvordan dialogen mellom Ronaldo og advokatene var etter hendelsen. Der skal Ronaldo ha sagt at kvinnen sa «nei» og «stopp» flere ganger .

«I 2015 ble dusinvis av kontorer, inkludert advokatfirmaer, i ulike deler av Europa angrepet og elektronisk data stjålet av en «cyber-kriminell», sa advokaten i en uttalelse onsdag.

Ronaldo har selv avvist anklagene tidligere, men advokaten gjentar dette budskapet.

«For å unngå tvil enda en gang har Cristiano Ronaldos standpunkt alltid vært, og fortsetter å være, at det som skjedde i 2009 i Las Vegas skjedde med samtykke».

Advokaten bekreftet samtidig at hans klient inngikk en enighet om et oppgjør utenfor retten med Mayorga i 2010, slik tyske Der Spiegel omtalte. De har også fått Kathryn Mayorga til å snakke om den påståtte voldtekten.

Bekrefter avtale

Mayorga hevder at hun ble dratt inn på et soverom og voldtatt av Cristiano Ronaldo etter at hun tidligere på kvelden møtte den nåværende Juventus-spilleren i VIP-området på nattklubben Rain i Las Vegas.

Til tross for at Ronaldo har hevdet sin uskyld, betalte han kvinnen om lag tre millioner norske kroner, for å signere en taushetserklæring i etterkant av hendelsen.

Advokaten til Ronaldo mener imidlertid at årsaken som førte til denne avtalen i det minste er forvrengt.

«Denne avtalen er ikke på noen som helst måte en innrømmelse av skyld. Det som skjedde var at Cristiano Ronaldo fulgte rådet fra sine rådgivere for å få slutt på de opprørende anklagene mot ham».

Ifølge den nye advokaten hennes, var ikke Mayorgas psykiske tilstand god nok til å signere en taushetserklæring i 2009. Det er bakgrunnen for at det er sendt inn en ny stevning i saken.

Las Vegas Metropolitan Police Department bekreftet i en uttalelse i forrige uke at saken med Ronaldo og Mayorga var gjenopptatt, ifølge New York Times .