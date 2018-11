Hedret avdød Leicester-eier etter scoring – fikk gult kort

FOTBALL 2018-11-03T16:57:02Z

(Cardiff – Leicester 0–1) Leicester-spillerne hedret sin nylig avdøde eier Vichai Srivaddhanaprabha med scoring, seier og egne T-skjorter. Det førte til gult kort for matchvinner Demarai Gray (22).

Publisert: 03.11.18 17:57 Oppdatert: 03.11.18 18:49

54 minutter ut i oppgjøret kom kampens sterkeste øyeblikk. Innlegget fra Benjamin Chilwell fant veien til Gray i boksen og 22-åringen bredsidet ballen i mål på halv volley. Borteseksjonen eksploderte på Cardiff City Stadium i det Gray dro av seg drakten og pekte mot en T-skjorte med påskriften «For Kuhn Vichai» (Til Herr Vichai) – en direkte hyllest til den avdøde eieren.

Srivaddhanaprabha og fire andre omkom da helikopteret deres styrtet utenfor Leicesters stadion sist lørdag.

På tribunen var fans kledd i lignende hyllest-trøyer, med bilde av den avdøde eieren og påskriften «boss». Det var rett og slett umulig å ikke spore de sterke følelsene hos både spillerne og fans i øyeblikkene etter scoringen.

Derfor var det litt merkelig at dommer Lee Probert ikke utviste skjønn da han delte ut gult kort til Gray for å rive av seg drakten, noe flere reagerte på i sosiale medier.

Også TV 2-kommentator Kasper Wikestad var kritisk til avgjørelsen på Twitter.

Schmeichel: – Håper vi gjorde familien hans stolt

For det ble en emosjonell ettermiddag for gjestene fra Leicester borte mot Cardiff.

Sjokket etter dødsulykke preget fortsatt flere av Leicester-spillerne, og under det ene minuttet med stillhet før kampen fanget TV-bildene opp en tydelig preget Leicester-målvakt Schmeichel, som slet med å holde tårene i sjakk.

– Jeg er stolt. Det har vært en tøff uke, men jeg syns at alle i klubben har håndtert dette bra. Det er en hedersbetegnelse til familien som Vichai bygde her. Det tok mye av oss i dag, sa en tydelig preget Schmeichel i et intervju med BBC etter seieren.

Ifølge flere engelske medier var Schmeichel vitne til ulykken og oppholdt seg på stadion til klokken 1 om natten sist lørdag. I tillegg hadde han et tett og personlig forhold til den thailandske eieren.

– I løpet av livet kommer man over kun noen få mennesker som virkelig påvirker deg. Han hadde en stor innvirkning på meg, og du kan se at han hadde det på mange andre. Vi er stolt over å ha kjent ham og vi tenker på familien hans. Vi er alle knust, men vi kan ikke forestille oss hva familien går gjennom nå.

Det er ventet at samtlige Leicester-spillere reiser til Thailand for å delta på begravelsen neste uke.

– Det har ikke vært noe press, for alle takler sorg ulikt. Men alle spillerne ville dra i begravelsen.

– Vi håper at vi gjorde familien hans stolt, avsluttet den danske målvakten.

Dobbeltfeil ble rett

Men selv om fokus var på Leicester, var det Cardiff var nærmest scoring etter halvtimen spilt i Wales. Victor Camarasa skjøt et frispark rett i tverrliggeren og ut, et skudd som Schmeichel neppe hadde tatt om ballen hadde gått innenfor stengene.

Men det var ikke bare Cardiff som var uheldige. Like før pause var det smått utrolig at ikke Jamie Vardy sendte gjestene i ledelsen.

Cardiff-målvakt Neil Etheridge ga retur på et innlegg og ballen havnet i bena på James Maddison. Han tok med seg ballen forbi keeper med én berøring, før han tuppet ballen til Vardy, som skjøt i tverrliggeren fra knappe fem meter.

Men reprisen viste at ballen traff hånden til Cardiffs Souleymane Bamba på vei til tverrliggeren, og i så måte «reddet» Cardiff fra et baklengsmål.

Samme reprise viste også at Vardy antageligvis to i offside da han mottok ballen, men Probert blåste ikke for noen av forseelsene og dermed ble minus og minus pluss for dommeren.

Like før Leicesters matchvinnerscoring kom Cardiffs Joshua Murphy alene med Schmeichel, men fra skrått hold vant dansken duellen.

Seieren betyr at Leicester nå har 16 poeng etter 11 kamper og ligger på ne 10.-plass. Verre er det for vertene fra Cardiff. 5 poeng på 11 kamper gjør at de ligger på nedrykksplass som nummer 18.