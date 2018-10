HAR SAMLET SEG: Landslaget har samlet seg rundt Lars Lagerbäck og assistenten Per Joar Hansen. Nation League kampen mot Slovenia ga den sjette strake seieren på Ullevaal. Foto: Bjørn S. Delebekk

Slik gjør Lagerbäck Ullevaal til Norges fort: – Vi er utrolige vanskelige

ULLEVAAL (VG) Lars Lagerbäck har tidenes statistikk på Ullevaal stadion. 70-åringen er en konge på PowerPoint. Slik har han fått spillerne til å ta hjemmefordelen tilbake.

Det er over to år siden Norge tapte på Ullevaal, over ett år siden det ble uavgjort. Med seks strake seire har Lars Lagerbäck -regnet i poengsnitt – tidenes beste statistikk for en landslagssjef på Ullevaal. Norge har en Ullevaal-boost i ryggen foran møtet med gruppeleder Bulgaria på hjemlig gress tirsdag .

– Vi er utrolige vanskelige å spille mot, mener kaptein Stefan Johansen.

– Etter at Lars og Perry kom inn har det vært en klar forutsetning at vi skal gjøre Ullevaal til et fort igjen. Lørdagens 1–0-seier kom etter en kamp der ekspert Kjetil Rekdal mener Norge spilte urovekkende svakt.

Landslagssjefen og assistenten bruker utradisjonelle midler for å banke budskapet inn i hodet på spillerne. Lagerbäcks billedmanipulasjoner på PowerPoint skaper ifølge mediesjef Svein Graff både godt humør og god oppmerksomhet hos spillerne. Lagerbäck kaller det for «hobbypsykologi».

– Vi har et bilde på et fort og legger inn Ullevaal. Vi stapper inn litt forskjellige bilder der på spillermøtene, forklarer landslagssjefen. Graff forteller at det kan være spillere eller støtteapparat på bildene Lagerbäck viser på storskjermen.

De siste uken har Per Joar Hansen markert seg med en sementblander. Assistenten er ikke fornøyd med hva landslaget fikk ut av 30 cornere mot Bulgaria, Kypros og Slovenia.

Sjekk Ullevaal-statistikken

Lars Lagerbäck 2,50 poeng pr. kamp (8 6-2-0 13–3 17) Egil Olsen 2,11 (54 34-12-8 98–36 114) Nils Johan Semb 1,60 (30 13-9-8 39–24 48) Per-Mathias Høgmo 1,47 (15 6-4-5 17–14 22) Åge Hareide 1,40 (25 8-11-6 36–25 35) Bare kamper på Ullevaal stadion er tatt med. Lagerbäcks Ullevaal-resultater: Slovenia 1–0, Kypros 2-0, Panama 1–0, Australia 4–1, Nord-Irland 1–0, Aserbajdsjan 2–0, Sverige 1–1, Tsjekkia.

– Han vil at de skal stikke hodet i sementblanderen, forklarer Graff humoristisk.

Med et snitt på 2,50 poeng per Ullevaal-match overgår Lagerbäck foreløpig Egil Olsens 2,11 poeng på sine totalt 54 kamper på Ullevaal. Drillos seire på – for eksempel – Bislett er ikke med i denne statistikken.

Men ingen har som Drillo klart å gjøre Ullevaal til et uinntagelig norsk fort. Norge tapte ikke på nasjonalarenaen på over syv år mellom 1991 og 1998. Da Olsen kom tilbake i 2009 gikk det også veldig bra med syv seire på de første åtte kampene. Der overgår Drillo Lagerbäck.

– Det er så absolutt fellesnevnere. Både Drillo og Lagerbäck er opptatt av defensiv struktur. Vi er veldig klare over hvordan vi skal spille, et kompakt lag som jobber steinhardt sammen, sier Tarik Elyounoussi – som også spilte med Egil Olsen som sjef.

– Har vi bare forsvarsspillet så er det et godt grunnlag for å vinne, sier Lagerbäck.

Heller ikke Nils Johan Semb (hjemmesnitt 1,60 poeng), Per-Mathias Høgmo (1,47) eller Åge Hareide (1,40) kan matche Lagerbäcks foreløpige tall. Men svensken har fortsatt til gode å ta en stor skalp med Norge. Det har alle hans fire forgjengere opplevd.

Lars Lagerbäck har heller aldri opplevd Ullevaal fullsatt. Det norske folk har nemlig til gode strømme til Oslo vest for å forsvare «Fort Lagerbäck» med nebb og klør. Mot Slovenia kan det blir publikumsrekord i svenskens tid med 14.712 på tribunen.

Omar Elabdellaoui er vant med stappfulle tribuner og ville tilstander i Olympiakos.

– Jo flere jo bedre. I Olympiakos er det et enormt trøkk og det gir et ekstra driv. Særlig når vi ikke spiller bra. Men når jeg går ut på matta så er motivert uansett hvor mange tilskuere det er til stede, sier visekapteinen.

– Mer folk gir oss ekstra energi. Vi kan ikke gjøre annet enn å vinne kamper og prøve å engasjere det norske folk, melder Elyounoussi.

Ullevaal har ikke vært mer enn drøyt halvfullt i noen kamper siden det siste tapet – 0–3 for verdensmester Tyskland i september 2016 . Publikumsinteressen har vært elendig.

Resultatene det motsatte.