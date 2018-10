SER ETTER FORLENGELSE: Vålerenga-trener Ronny Deila titter bort på midtbanespiller Daniel Fredheim Holm under et intervju med VG på Intility Arena i fjor høst. Foto: Bjørn S. Delebekk

Deila: – En skadefri Fredheim Holm vil være galskap ikke å ville ha

FOTBALL 2018-10-19T16:17:48Z

VALLE (VG) Med Mohammed Abu på plass på langtidskontrakt, har Vålerenga-trener Ronny Deila (43) halvparten av midtbanen klar for neste sesong. For Abus makker Daniel Fredheim Holm (33) virker fremtiden mer uviss.

Publisert: 19.10.18 18:17 Oppdatert: 19.10.18 18:39

33-åringens avtale går ut etter sesongen og har foreløpig ikke fått noe nytt kontraktsutspill fra Oslo-klubben.

– Vi får sette oss ned og prate litt om fremtiden, Daniel og jeg. Daniel er en fantastisk person og en veldig god fotballspiller på sitt beste. Vi må få ting til på å bli riktig, både for ham og oss, sier Vålerenga-trener Ronny Deila til VG.

– Hva må være riktig?

– Vi må bli enig om hvordan vi gjør fremtiden. Posisjon, videreutvikling, hunger og økonomi, som er en pakke i det. Daniel er en ressurs. Han er viktig for oss, erklærer Deila.

Spilt mer enn på mange år

Ellers har Vålerenga-treneren god kontroll over stallen han i stor grad har skiftet ut siden han overtok etter Kjetil Rekdal.

Bare den skadeforfulgte forsvarsspilleren Enar Jääger og Abdisalam Ibrahim, som aldri helt har klart å innfri i Vålerenga, er på utgående etter denne sesongen. Pluss Daniel Fredheim Holm, som i 2018 ligger an til sette «pers» i antall startede seriekamper på én sesong som senior.

33-åringen har startet 22 av 25 seriekamper denne sesongen – mot 9 i fjor og 13 i 2016. Deila virker klar på at han ønsker ham i stallen også for kommende sesong:

– Ja, det er klart. En skadefri Daniel Fredheim Holm vil være galskap ikke å ville ha. Han er mer enn en god fotballspiller, erklærer Vålerenga-sjefen.

Vil spille videre

Selv svarer Daniel Fredheim Holm «vet ikke» på hvor han ser for seg å spille i fremtiden – og har ikke så mye mer å melde til VG.

– Jeg får snakke med Vålerenga først, sier Vålerenga-veteranen, som riktignok gir uttrykk for at han fortsatt tenker at han skal spille fotball.

Både han og Branns Daniel Braaten (og «pensjonerte» Mohammed Abdellaoue) har flere ganger luftet ideen om å avslutte karrieren sammen i Skeid, der begge Daniel’enes fotballiv startet. Og slik det ser ut akkurat nå, går avtalene til både Braaten og Fredheim Holm ut ved sesongslutt – samtidig som Skeid rykket opp Obosligaen forrige helg.

Heller ikke det ønsker Vålerengas midtbanespiller å si noe om nå, da VG antyder at det kunne god timing for å realisere gamle tanker. Skeid-trener Tom Nordlie tenkte mest på denne sesongen da VG snakket med ham før opprykket til Obosligaen ble klart.

– På generelt grunnlag; har Skeid anledning til å hente den type spillere?

– Per dags dato har vi ikke råd til det i utgangspunktet. Vi er glad i å hente opprinnelige Skeid-folk, men kommer man til Skeid, er det hverken bli for å bli rik eller å for trappe ned – så lenge jeg er trener, sier Tom Nordlie.