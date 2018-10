HYSJER: Joshua King sier litt «hysj» til norsk mediene. Det må han få lov til. Foto: ANDREW BOYERS / X03813

Som stjerne skal du ha noen konflikter med media

Han er Norges eneste reelle fotballstjerne, og bare en av to som virkelig kan kalle seg «topp internasjonal klasse» i den norske landslagstroppen. At Joshua King (26) krangler litt med mediene, det bør alle leve godt med.

Og at han hverken liker spørsmål eller hvordan norsk mediene tenker og handler, det gjør ingen ting. For meg blir det bare «nok en sak» om Joshua King . Media kommer ikke til å forandre seg, og det gjør neppe King heller. Han lever i sin egen verden, og han har selvtillit på sin egen verden, den han føler at er riktig.

For han.

Og det er også helt uproblematisk.

Stjernen King

Det er langt viktigere at Joshua King i enda større grad overfører sin glimrende form fra Premier League til et landslag og en landslagssjef, som virkelig trenger en Josh King i storform til kampene mot Slovenia (lørdag) og Bulgaria (tirsdag).

For det er Rune Almenning Jarstein og Joshua King, i hver sin ende av banen, som er Norges beste fotballspillere, som holder høyest nivå opp mot sine konkurrenter i sine posisjoner. Det er disse to som holder internasjonal klasse, uten tvil.

Og Rune Almenning Jarstein vet alt om å ta oppgjør med, være uvenn med, og ikke akseptere hvordan norsk presse er. Han reagerte med sinne mer enn ord.

For meg var det uproblematisk. Almenning Jarstein var en ung gutt med ambisjoner som ikke matchet problemene han sto oppe i. Og da er det lett å bli uvenner med mediene. Hvis du ser Hertha-keeperen nå, så ser du en helt annen person enn den han var da han var 25.

Noen ser seg selv bedre når de blir eldre, forstår mer. Almenning Jarstein er en av dem. Kanskje gjør King det samme. Men det er uansett ikke viktig.

Få med kunnskap nok

De fleste jeg har jobbet mye med innen idrett, og da går vi mer enn 30 år tilbake i tid, har på et eller annet tidspunkt tatt et oppgjør med mediene. For mye omtalte stjerner blir det mer en regel enn et unntak. Det blir litt som at du, som stjerne, skal ha noen konflikter med mediene.

Det hører med til stjernestatusen.

Jeg har for lengst innsett at mennesker ikke forstår hvordan mediene fungerer. Selv idrettsutøvere jeg har jobbet med i 30 år, forstår egentlig ikke mediene, hvorfor valg tas, hvorfor forskjellige spørsmål stilles. Det finnes noen få unntak, og det er dem som tar seg bry med å bli kjent med oss, for å forstå litt mer av hvordan vi jobber og hvordan vi tenker. De som har gjort det, får plass på halvannen av mine to hender.

Men det er også helt greit, forståelig og uproblematisk.

I hele perioden jeg har jobbet med norske fotballstjerner, landslagsspillere, har det vært konflikter og utblåsninger mellom de største stjernene og mediene. Forståelsen for hverandres roller forsvinner ofte jo større stjernene blir. Da vil mediene vite mer og fortelle mer, mens «stjernen» vil motsatt. Ofte er mediene viktig for vedkommende/spilleren i starten av karrieren, for å dra den i gang. Da stjernen er, ja blitt en stjerne, da starter kampen, den som på et eller annet tidspunkt ender i en konflikt.

Mange eksempler

Eksemplene er mange, ikke minst landslagssjefer har hatt konflikter med mediene. I min tid har både Ingvar Stadheim, Drillo, Nils Johan Semb, Åge Hareide og Per-Mathias Høgmo hatt konflikter/sterk uenighet med mediene. Blant spillerne er det lett å peke på Ole Gunnar Solskjær, Erik Mykland, Henning Berg, Steffen Iversen, John Carew – og John Arne Riise. Våre største stjerner, som får mest oppmerksomhet, og som derfor blir mest omtalt.

Da dukker også gjerne konflikten opp, på et gitt tidspunkt.

Joshua King har scoret 28 mål på de 77 siste ligakampene for Bournemouth. Han har stadig blitt bedre i Premier League. Jeg tipper at klubben fort kan få 250 millioner for ham hvis de selger King til sommeren.

Godt snitt

På landslaget er det også sterk bedring. På hans 10 siste landskamper er det blitt syv scoringer.

Lars Lagerbäck håper på mer, det samme gjør hele Fotball-Norge.

Da tåler vi godt at Joshua King ikke er helt med på alt norsk mediene gjør og spør om.

«Jeg synes det er veldig mange dumme spørsmål, skal jeg være helt ærlig. Men jeg kan ikke gjøre noe med det. Jeg gjør jobben min på banen, dere gjør jobben deres med å stille spørsmålene», sier King.

Sånn kommer det til å fortsette. Og for meg er det helt uproblematisk.

Det bør det være for King også.

Move on.