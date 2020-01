NÆRMER SEG: Bruno Fernandes er på vei til å bli Ole Gunnar Solskjærs første signering i januar. Foto: AFP / Reuters

Solskjær nærmer seg storkjøp fra Portugal

MANCHESTER (VG) Manchester United skal ha fått et gjennombrudd i forhandlingene med Sporting om midtbanespilleren Bruno Fernandes (25).

Etter at overgangen var på vei inn i en blindgate for en drøy uke siden, ser det nå ut til at portugiseren kommer til å ende opp i Manchester United likevel.

VG får, i likhet med flere engelske medier, opplyst at klubbene er svært nær om enighet om en overgang der Manchester United betaler 550 millioner kroner umiddelbart.

Overgangen vil også inneholde oppnåelige bonuser verdt 100 millioner kroner basert på at Fernandes spiller et visst antall kamper for United, og at klubben kvalifiserer seg til Champions League.

Det er også inkludert mindre sannsynlige bonuser basert på individuelle prestasjoner, som at spilleren vinner Champions League. Oppfylles alle disse, kan avtalen ha en totalramme på 800 millioner kroner.

Personlige betingelser og den medisinske testen gjenstår også før overgangen kan gjennomføres.

Da Solskjær ble spurt om Fernandes tirsdag morgen, kalte han spørsmålet «bortkastet».

– Jeg har ingen oppdateringer å komme med, sa nordmannen, som understreket hvor vanskelig det vanligvis er å gjøre gode signeringer i januar.

Men nå kan det se ut til at han snart forsterker troppen likevel.

Publisert: 28.01.20 kl. 20:10

