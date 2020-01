FØRSTE JANUARKJØP: Bruno Fernandes forsterker troppen til Ole Gunnar Solskjærs Manchester United. Foto: Manchester United / Manchester United

Manchester United har signert Bruno Fernandes: – En stor takk til Ole og alle i Manchester United

MANCHESTER (VG) Bruno Fernandes (25) og Manchester United er torsdag enige om en overgang etter at Manchester-klubben og hans tidligere klubb Sporting kom i havn med forhandlingene onsdag.

Oppdatert nå nettopp

Klubben opplyser at den 25-årige portugiseren har gjennomført den medisinske testen og at de er enige om spillerens personlige betingelser torsdag.

– Min kjærlighet til Manchester United startet da jeg så Cristiano Ronaldo spille og siden den gang har jeg vært en stor fan av denne fantastiske klubben, sier Fernandes til klubbens hjemmeside.

– Det er utrolig for meg å spille for Manchester United. Jeg har jobbet hardt for å få oppleve dette og jeg kan love fansen at jeg vil gi alt for klubben for å oppnå suksess og troféer.

Onsdag ble Manchester United enige med hans tidligere klubb Sporting om overgangen.

– Jeg vil takke Sporting for alt de har gjort for meg, sier Fernandes.

– En stor takk til Ole og alle i Manchester United for tilliten de har vist meg og jeg kan ikke vente med å betale dem tilbake

VG fikk, i likhet med flere engelske medier, opplyst tirsdag kveld at klubbene var svært nær om enighet om en overgang der Manchester United betaler 550 millioner kroner umiddelbart.

Her kan du se scoringen hans mot Rosenborg i november:

Overgangen vil også inneholde oppnåelige bonuser verdt 100 millioner kroner basert på at Fernandes spiller et visst antall kamper for United, og at klubben kvalifiserer seg til Champions League.

Det er også inkludert mindre sannsynlige bonuser basert på individuelle prestasjoner, som at spilleren vinner Champions League. Oppfylles alle disse, kan avtalen ha en totalramme på 800 millioner kroner.

Fernandes har vist seg å være en ekstremt målfarlig midtbanespiller for Sporting i den portugisiske ligaen, der han denne sesongen står med åtte mål og syv målgivende pasninger på 17 kamper.

Siden starten av forrige sesong har han levert 36 mål og 24 assists.

Publisert: 29.01.20 kl. 17:25 Oppdatert: 30.01.20 kl. 18:13

Premier League S V U T M P 1 Liverpool 24 23 1 0 56 – 15 41 70 2 Manchester City 24 16 3 5 65 – 27 38 51 3 Leicester City 24 15 3 6 52 – 24 28 48 4 Chelsea 24 12 4 8 41 – 32 9 40 5 Manchester United 24 9 7 8 36 – 29 7 34 VIS MER Champions League

