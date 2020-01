BEKREFTER SKREKKNYTT: Ole Gunnar Solskjær må klare seg uten Marcus Rashford i lang tid. Foto: ANDREW YATES / X03469

Solskjær bekrefter brudd for stjernen – trolig ute i flere måneder

LIVERPOOL (VG) Ole Gunnar Solskjær (46) må trolig klare seg uten toppscorer Marcus Rashford (22) i flere måneder.

Oppdatert nå nettopp

Etter 2–0-tapet mot Liverpool bekrefter nordmannen at Rashford har pådratt seg et tretthetsbrudd i ryggen.

– Han har fått en stygg skade. Han blir ute en stund, sier Solskjær og fortsetter:

– Det pleier å ta i hvert fall seks uker å lege et tretthetsbrudd, og så må han ha rehabilitering etter det.

Med andre ord er det grunn til å tro at Rashford, som har scoret 19 mål denne sesongen, blir ute i to til tre måneder. Et tretthetsbrudd er et brudd som ikke oppstår som følge av akutt skade, men som følge av en overbelastning.

Fra før mangler United to nøkkelspillere på midtbanen i Scott McTominay og Paul Pogba.

Nå åpner Solskjær for å finne kortsiktige løsninger på overgangsmarkedet.

– Det kan hende vi kommer til å se på noen kortsiktige avtaler som kan ta oss frem til sommeren, sier nordmannen.

Saken oppdateres!

Publisert: 19.01.20 kl. 20:03 Oppdatert: 19.01.20 kl. 20:13

Premier League S V U T M P 1 Liverpool 22 21 1 0 52 – 14 38 64 2 Manchester City 23 15 3 5 64 – 27 37 48 3 Leicester City 23 14 3 6 48 – 23 25 45 4 Chelsea 23 12 3 8 39 – 30 9 39 5 Manchester United 23 9 7 7 36 – 27 9 34 VIS MER Champions League

Champions League Europaliga

Europaliga Nedrykk

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser