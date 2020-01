UBESEIRET: Ole Gunnar Solskjær har klart å holde Jürgen Klopps Liverpool til uavgjort de to gangene de har møttes på Old Trafford. Foto: OLI SCARFF / AFP

Så stor er forskjellen mellom Liverpool og United

MANCHESTER (VG) Ole Gunnar Solskjær (46) skal for første gang besøke Anfield som Manchester United-manager. Erkerivalen har et historisk forsprang i engelsk fotballs mest prestisjefulle hatduell.

Nå nettopp

Jürgen Klopps armé marsjerer taktfast mot klubbens første seriegull siden 1990. Med 20 seirer, én uavgjort og ingen tap har Liverpool levert tidenes beste start på en sesong, ikke bare i Premier League, men i samtlige fem toppligaer i Europa.

Historien om Uniteds sesong er en helt annen. 34 poeng, 27 bak Liverpool som har én kamp mindre spilt, er klubbens svakeste resultat etter 22 kamper siden Premier League-æraen startet i 1992. Sist de startet verre, var i 88/89-sesongen.

– Det er ikke bare det at Liverpool snart tar sin 19. ligatittel, bare én bak United. Det er også kvaliteten på Liverpools fotball, populariteten til Klopp og erkjennelsen av at det kan være starten på et dynasti på Anfield, som fyller hodene til United-fansen, sier The Times-kommentator Henry Winter til VG.

Forsvar: Liverpools gullrekke

Merseyside-klubben er for øyeblikket overlegne på de aller fleste områder. Det sies at «angrep vinner kamper, men forsvar vinner titler», og defensivt er Liverpool – med Ballon d’Or-annenplass Virgil van Dijk som stoppersjef – suverene i Premier League.

14 innslupne mål er klart best i ligaen, og elleve færre enn Manchester United, som investerte 1,5 milliard kroner på høyreback Aaron Wan-Bissaka og midtstopper Harry Maguire i sommer.

Liverpool har holdt nullen åtte ganger, også flest i ligaen, og dobbelt så mange som Uniteds fire. Tendensen har vært at Klopps menn har blitt mer og mer solide utover i sesongen; de seks (!) siste seriekampene før søndagens rivaloppgjør har endt uten baklengsmål.

Backspillet: Knusende forskjell

– Akkurat nå er de ikke i samme liga som oss, sa Liverpools venstreback Andy Robertson selvsikkert til VG i november.

Han er, sammen med høyreback Trent Alexander-Arnold, beviset på at Liverpool-forsvaret er mer enn bare et forsvar. Offensive bidrag fra backer er essensielt i moderne fotball, og her er Liverpool definitivt «i en annen liga» enn United: Robertson og Alexander-Arnold har levert 14 målgivende pasninger i Premier League denne sesongen – Uniteds backer har levert én til sammen.

– Vi vil at spillerne våre skal både angripe og forsvare seg. Det er noe vi jobber med. Backene er så viktige i dagens fotball, innrømmet Solskjær i desember.

Se videoanalyse av de «ubegripelige» Liverpool-backene her:

Angrep: Fare fra alle kanter

Han er nok mer fornøyd med uttellingen til angriperne sine: Marcus Rashford, Anthony Martial og Mason Greenwood har faktisk scoret flere mål (39) – alle turneringer inkludert – enn Liverpools berømte trio bestående av Mohamed Salah, Sadio Mané og Roberto Firmino (38).

Men det er også den eneste statistikken som tilsier at United er i nærheten av like gode i angrep som rivalen. Liverpool har scoret 50 seriemål – United bare 38 med én kamp mer spilt. Og faren kan komme fra hvor som helst: 16 forskjellige spillere har scoret seriemål for Liverpool – dobbelt så mange som hos United.

Det gjør United mer avhengige av enkeltspillere, og da er det dårlig nytt for Solskjær at toppscorer Rashford, som med 14 mål har stått bak 36 prosent av lagets fulltreffere, er svært tvilsom til søndagens oppgjør.

– Vi skal gjøre alt vi kan for å få ham frisk, sier en bekymret Solskjær.

Markedsverdi: Liverpool-fest

Gapet mellom Liverpool og United kan også illustreres ved å se på spillernes markedsverdi. Ifølge Transfermarkt er Liverpool-troppen verdt nesten dobbelt så mye (12,4 milliarder kroner) enn Uniteds (7,8 milliarder).

Om markedsverdi VG gjør oppmerksom på at prissettingen ikke nødvendigvis ville samsvart med en reell overgangssum om en av de listede spillerne hadde blitt kjøpt av en annen klubb. Hensikten er likevel å gi en pekepinn på omtrentlig verdi for de to lagene.

Ifølge en fersk rapport fra anerkjente CIES Football Observatory, som har en mer vitenskapelig tilnærming til markedsverdiene, har Liverpool hele syv spillere verdt mer enn 800 millioner kroner: Salah (1,7 milliard), Mané (1,5), Firmino (1,1), Alexander-Arnold (1,09), van Dijk (917,2 millioner), Alisson Becker (867 mill.) og Fabinho (827 mill.).

United har bare én spiller i denne kategorien: Rashford til 1,3 milliard.

Overgangene: – Milevis bedre

Dette til tross for at Manchester United har brukt om lag halvannen milliard kroner mer enn Liverpool på spillerkjøp siden sommeren 2016. Trekker man fra det klubbene har solgt for, er fasiten enda mer skremmende for «de røde djevlene»: 4,3 milliarder kroner i minus for United, «bare» rundt én milliard i minus for Liverpool.

– Liverpools rekruttering og struktur bak kulissene er milevis bedre enn Uniteds, sier Henry Winter.

Da VG gikk gjennom Liverpool og Uniteds spillerkjøp de siste tre årene, fikk hele syv Liverpool-kjøp vurderingen 8/10 eller høyere. Zlatan Ibrahimovic-signeringen var Uniteds best rangerte som eneste med 8/10.

Winter mener Manchester Uniteds eiere, den forhatte Glazer-familien, har «så mye å lære» av sine landsmenn i Fenway Sports Group, som eier Liverpool.

– De virker fokuserte på fotballen først, vel vitende om at pengene deretter vil strømme inn. United trenger tid og flere investeringer for å gjøre det nåværende avgrunnen om til et gap, for ikke å snakke om i det hele tatt å begynne å nærme seg Liverpool på noen måte, sier The Times-profilen.

UPOPULÆR: Manchester United-eier Avram Glazer (t.h.) er mislikt av mange fans på grunn av måten familien hans har ledet klubben de siste årene. Her sammen med Ole Gunnar Solskjær før kvartfinalen mot Barcelona i Champions League i april. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

United yngre og mer egenutviklet

Så hva har Solskjær og United igjen å klamre seg fast til? De har stilt med den yngste elleveren i Premier League denne sesongen, med en snittalder på 24 år, mens Liverpool stort sett befinner seg rundt 27 år i snitt.

United slipper også til flere spillere fra eget akademi: Åtte har fått spilletid i Premier League under Solskjær denne sesongen, mot bare én under Klopp (Alexander-Arnold).

Og uansett hvor stort gapet er mellom lagene, så har den tyske manageren fortsatt til gode å beseire Solskjær etter to møter på Old Trafford: 0–0 i februar, 1–1 i oktober. Begge gangene har han latt seg irritere over sjansefattige, tette kamper.

«Fy faen, for en drittkamp», så han ut til å si til Solskjær etter det første oppgjøret, før han etter den siste kampen refset motstanderens spillestil: «De forsvarer bare».

– Han sier det fordi han aldri har klart å slå Manchester United på Old Trafford. Jeg tror ikke han likte menyen. Han liker kjøtt, men fikk fisk, bjeffet José Mourinho Sky Sports-studio etter at Liverpool gikk på sitt første – og så langt eneste – poengtap for sesongen.

Så gjenstår det å se hva Klopp får servert når Solskjær tar med seg sitt United til Anfield for første gang.

Publisert: 19.01.20 kl. 12:26

Premier League S V U T M P 1 Liverpool 21 20 1 0 50 – 14 36 61 2 Manchester City 23 15 3 5 64 – 27 37 48 3 Leicester City 22 14 3 5 47 – 21 26 45 4 Chelsea 23 12 3 8 39 – 30 9 39 5 Manchester United 22 9 7 6 36 – 25 11 34 VIS MER Champions League

Champions League Europaliga

Europaliga Nedrykk

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser