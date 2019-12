GLEDESSCENER: Henrik Pedersen (t.v.) jubler etter seieren i Kristiansund. Foto: Ned Alley

Slik skal Godset-Pedersen løfte klubben tilbake til gamle høyder

Strømsgodset berget eliteserieplassen med et nødskrik og brøt dermed skrekkstatistikken som har garantert nedrykk de siste sesongene. I 2020 vil Henrik Pedersen gjenreise klubben.

Ikke én eneste gang siden Eliteserien ble utvidet fra 14 til 16 lag i 2009, har et lag som har stått med ti poeng eller færre etter halvspilt sesong, klart å berge plassen.

Etter 15 serierunder sto Godset bokført med ti poeng på 16.plass. Første søndag i advent sikret drammenserne fornyet Eliteserie-kontrakt med 2–1-seier borte mot Kristiansund på samme vis som i fjor – i siste serierunde.

– Den første dagen jeg kom ble vi enige om at ni av ti beslutninger skulle være langsiktige. Vi skulle gjenoppbygge klubben med den risikoen den innebar for å beholde plassen. Jeg synes vi har bestått den oppgaven og ingen har gjort noe lignende. Jeg er superstolt, innleder Godset-trener Henrik Pedersen til VG.

Slik feiret Godset da de sikret plassen:

Siden Pedersens inntreden i juni har nemlig Godset fremstått som et helt nytt lag og har plukket 23 poeng på 18 kamper.

– Vi har vært positive hele veien. Når man ligger der man ligger sniker det likevel seg inn en tanke hos enkelte, men vi har hatt troen på det hele veien, sier en overlykkelig Hermann Stengel til VG.

– I starten var det null håp for å vinne fotballkamper. I dag hørte jeg optimisme i forhold til å vinne en kamp på bortebane mot et av de sterkeste hjemmelagene, det bekrefter at det har skjedd en kulturforandring i klubben, smiler Pedersen.

– Det jobben Henrik har gjort er ekstrem. Han er veldig strukturert og har jobbet meget hardt, skryter Godset-sportssjef Jostein Flo til VG.

– Han er veldig offensiv i spillestil og har vært litt revolusjonerende i positivt retning når det gjelder press-spill, og jeg tror mange lag kommer til å ta etter oss, fortsetter Flo og får støtte fra Stengel.

– Han har snudd på mye med knallhard disiplin og det kan være noen av oss trengte det. Nå fikk vi ordentlig igjen for dette mot slutten av sesongen, forteller Stengel.

Skal gjenreise Godset

I år som i fjor ble Godset innblandet i nedrykksstriden helt inn mot siste serierunde. Nå skal Pedersen fortsette med å sette sitt avtrykk på Strømsgodset inn mot neste sesong for å forhindre at klubben kjemper mot nedrykk neste sesong, og løfte blåtrøyene, som vant seriegull i 2013, tilbake mot gamle høyder.

– Nå skal vi samle alle tallene fra hver eneste analyse vi har gjort i høst både før og etter kamper. Basert på dette skal vi lage en «to-do list» for de kommende ti ukene for laget og for hver enkelt spiller. For vi har et ungt lag som har mye å lære.

– Ser du noen helt konkrete punkter som du ser kan forbedres?

– Det er mange elementer. En av disse er evnen til å føre ballen i høy fart. Den er altfor dårlig. Hvis den ferdigheten blir bedre kommer vi til å lyktes med langt flere kontringer, og det er ett av 30 punkter vi kan forbedre.

Spøker om utlandet

Dansken hentet et drøss av spillere etter sin ankomst på Marienlyst i sommer. En av disse var angriper Lars-Jørgen Salvesen som scoret syv mål på de siste elleve serierundene.

– Nå skal jeg til Tyskland og utlandet, ler Salvelsen, mens lagkameraten Stengel bryter ut i latter:

– Syv mål, ha ha ha ha. Kjør på, han er solgt nå, gliser Godsets nummer 7.

Salvesen ble raskt en viktig brikke for Pedersen og gleder seg til å ta del i sesongoppkjøringen neste sesong.

– Vi ser bare fremover. Vi har forbedret oss hver eneste uken og hvis vi får en vinter sammen kan dette virkelig bli bra. Det kan bare gå en vei.

Godset-kaptein Jakob Glesnes mener det var positivt med alle utskiftningene i sommer og tror det kan ha vært avgjørende for at Godset beholdt plassen.

– Det var fint at de kom inn med blanke ark uten å være med på det som skjedde tidligere. Det var en vei for de og kan ha vært med å løftet oss andre i spillergruppen, mener han.

