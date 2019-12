FRUSTRERT: Liverpool-manager Jürgen Klopp var ikke i sitt beste humør under møtet med pressen i Salzburg mandag kveld. Foto: EPA

Klopp reagerte på Haaland-spørsmål – så kom de rosende ordene

SALZBURG (VG) Jürgen Klopps pressekonferanse før Liverpools avgjørende Champions League-kamp mot Red Bull Salzburg så ut som en 30 minutter lang lidelse for tyskeren.

Det gikk bare noen sekunder før Klopp hadde fått nok av den innleide tolkens tyske oversettelse og irettesatte ham. Deretter fulgte 52-åringen opp med å nærmest sukke seg gjennom resten av seansen, før han helt på tampen fikk følgende spørsmål av VG:

– Du har et lag med fantastiske spillere. Men når du møter et annet lag med en spiller i en så sensasjonell form som Erling Braut Haaland, forbereder du noe spesielt da eller forbereder du bare noe for Salzburg som lag?

– Du er fra Norge, ikke sant? responderer Klopp umiddelbart.

– Ja, svarer VG.

Slik avgjøres dramaet: Etter fem kamper ser gruppe E slik ut: 1. Liverpool – 10 poeng. 2. Napoli – 9 poeng. 3. Salzburg – 7 poeng. 4. Genk – 1 poeng. Salzburg er dermed sikret minst Europa League på nyåret, siden de ikke kan bli dårligere enn nummer tre, men drømmen om avansement til Champions League-sluttspillet lever også for fullt for Haaland og hans lagkamerater. Skjebnen besegles tirsdag i kampen mot Liverpool. Best uttelling sammenlagt i de innbyrdes oppgjørene blir gjeldende. Det avgjøres slik: 1. Best målforskjell. 2. Flest scorede mål. 3. Flest scorede mål på bortebane. Dermed går Salzburg videre med enten 1-0, 2–1 eller 3–2 mot Liverpool. De regjerende mesterne fra England vil da ryke ut av turneringen. Oppgjøret på Anfield endte 4–3 til engelskmennene. Dette scenarioet forutsetter at Napoli vinner sitt oppgjør hjemme mot Genk. Om Napoli spiller uavgjort mot Genk og Salzburg slår Liverpool, er det tre lag som står med 10 poeng. Da er det en innbyrdes tabell dem imellom som blir avgjørende, og der går Napoli i hvert fall videre. Salzburg må deretter vinne med to mål for å ta seg forbi de rødkledde fra Merseyside.

Minnes Dortmund-tiden

Etter noen sekunders tenkepause tar mannen som er regnet som en av verdens aller beste trenere over igjen. Da trekker Klopp frem en historie fra perioden som Borussia Dortmund-trener fra 2008 til 2015.

– Det var en tid da jeg hadde Robert Lewandowski i laget mitt. Da hørte de polske journalistene aldri etter på andre ting som ble sagt på pressekonferansene. Det var alltid et Lewandowski-spørsmål. Hvis det ikke var om Lewandowski, var det om (Jakub) Błaszczykowski. Jeg skulle ønske at du fant noen andre spillere du kunne snakke om, sier Klopp.

Han ledet Liverpool til Champions League-tittelen 1. juni og har satt rekord i Premier League med 33 kamper uten nederlag. Men tyskeren vet samtidig at laget hans kan ryke ut av turneringen de er regjerende mestere i med tap mot Braut Haalands løpssterke Salzburg tirsdag kveld. Det ønsker Haaland å utnytte.

– Vi har ingenting å tape. Vi skal ut og ha det moro. Vi kan smile og ha det gøy. Dette er den største kampen i min karriere så langt, og jeg skal nyte den, sier nordmannen, som har åtte mål i Champions League denne sesongen, to scoringer bak tidligere nevnte Lewandowski.

Liverpools plan

Situasjonen medfører at Merseyside-klubben trolig kjenner på presset. Som kaptein Jordan Henderson sa her i Salzburg mandag kveld:

– Vi må prestere og vi må ha et resultat for å komme oss videre til neste runde. Vi har gjort det før, men det betyr ikke at det blir lett.

For å lykkes, vil Klopp stoppe både Haaland og lagkameratene hans. Fortsatt på det samme svaret på VGs spørsmål, sier 52-åringen dette om jærbuen:

– Han er 19 år. Han er en eksepsjonell spiller. Hvordan forsvarer du deg mot en veldig god spiss? Ved å prøve å sørge for at han ikke får for mange baller. Han er god til å drible også. Han er et stort, stort talent med en glimrende fremtid. 100 prosent. Hvordan man skal forsvare seg? Man må prøve å stoppe ballforsyningene og stenge dem ute fra kampen. Vi må gjøre det så vanskelig så mulig (for ham), forteller Klopp til VG, før han legger til:

– Dessverre er han ikke den eneste gode spilleren på laget deres. Det er sikkert noen journalister fra Japan (med referanse til midtbanespiller Takumi Minamino) eller Korea (Hwang Hee-chan) her som kan spørre meg om det. Det er et virkelig bra lag. En fra Ungarn (Dominik Szoboszlai) kunne også ha vært mulig, ikke sant? Jeg liker laget deres, men vi må vise at vi fortjener å gå videre. Hvis Salzburg vinner, fortjener de å gå videre.

Avspark på Red Bull Arena er klokken 18.55. TV 2 viser matchen.

