Kampklar Klopp irettesatte tolk før Haaland-møte: – Det er ikke så vanskelig

SALZBURG (VG) Seks måneder etter at Liverpool løftet Champions League-trofeet i Madrid, kan den regjerende mesteren ryke ut av turneringen med tap mot Erling Braut Haalands Red Bull Salzburg.

Det var Liverpool-manager Jürgen Klopp og kaptein Jordan Henderson fullt klar over da Merseyside-klubbens lederduo stilte til pressekonferanse her i Østerrike.

Premier League-lederen ankom Red Bull Arena rundt klokken 19.00 for en inspeksjon av forholdene etter å ha valgt å trene hjemme i Liverpool tidligere på dagen.

Allerede etter noen få spørsmål grep Klopp inn etter at tolken hadde oversatt et svar på engelsk fra Henderson til tysk. En oversettelse Liverpool-manageren oppfattet som helt feil. Etter å ha forklart hva kapteinen egentlig skal ha ment og sagt «det er ikke så vanskelig» til tolken, henvendte tyskeren seg til salen:

– Jeg er i konkurransehumør allerede. Det kan jeg si dere!

TRENTE HJEMME: Manager Jürgen Klopp valgte å kjøre laget gjennom en økt i Liverpool før avreise til Østerrike – i stedet for å trene på Red Bull Arena mandag kveld. Foto: JASON CAIRNDUFF

Mye på spill

Liverpools resultater er historisk gode for tiden. I Premier League er laget ubeseiret på 33 kamper, en rekord som kan bli økt til 34 hjemme mot Watford til helgen.

I Europa har det derimot ikke gått fullt så bra. Selv om rødtrøyene leder gruppe E med 10 poeng foran Napoli (9), Salzburg (7) og Genk (1), er de i fare for å ryke ut med tap på Red Bull Arena tirsdag kveld.

– Vi vet det blir en tøff kamp for oss. Vi er nødt til å fokusere 100 prosent på den for å komme oss videre til sluttspillet, sier Henderson.

– Dere har vært i denne situasjonen før, hvor dere må ha poeng, vil det hjelpe dere?

– Det blir likt: Vi må prestere og vi må ha et resultat for å komme oss videre til neste runde. Vi har gjort det før, men det betyr ikke at det blir lett. Samtidig har vi tro på våre egne ferdigheter. Jeg har tro på et godt resultat, sier Liverpool-kapteinen.

MESTERE: Kaptein Jordan Henderson og manager Jürgen Klopp omfavnet hverandre i spanske Madrid etter finaleseieren over Tottenham 1. juni. Foto: Bjørn S. Delebekk, VG

Må stoppe Haaland

Under et døgn før avspark, som er allerede klokken 18.55, trakk Klopp frem Salzburg som et godt kollektiv.

Den tyske suksesstreneren vet samtidig at en norsk 19-åring er den antatt farligste av motspilleren av dem alle. Med åtte mål på tre kamper fra start og to innhopp har Braut Haaland fortsatt til gode å gå av banen i Champions League sammenheng uten å score.

– Jeg elsker det. Det er en drøm. Jeg lever drømmen. Kamper som denne er det du drømmer om, sa Haaland til VG tidligere mandag.

– Morgendagens kamp er den viktigste i livene våre, for det finnes ingen andre, sier Klopp, tydelig innbitt.

KLAR FOR KAMP: Erling Braut Haaland har scoret i samtlige Champions League-kamper til nå – inkludert bortematchen mot Liverpool på Anfield. Foto: JASON CAIRNDUFF

Publisert: 09.12.19 kl. 19:39

