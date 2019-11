Målscorer: Daouda Bamba sikret tre poeng med sin scoring kvarteret før slutt. Foto: Marit Hommedal

Bamba sikret første Brann-seier siden 1. september

BERGEN (VG) (Brann-Odd 1–0) Brann hadde ikke tatt tre poeng siden 1. september - mot Odd sikret Daouda Bamba (24) omsider jubel i Bergen.

Brann hadde nemlig bare scoret to mål og tatt fem poeng på de syv siste kampene. Mot Odd løsnet det omsider for en hardt presset Lars Arne Nilsen og hans lag. For bortelaget betyr tapet at Bodø/Glimt kan få en luke på fem poeng i kampen om annenplass, samtidig som Rosenborg fortsatt har heng på Europacup-spill.

– Vi fortjente seieren i dag. Vi gikk offensivt ut, jeg håper vi fortsetter å spille slik og skape sjanser, smilte Bamba til Eurosport etter kampslutt.

Dag Eilev Fagermos gutter var merkelig tannløse i kampen mot et Brann-lag helt ute av form. Rødtrøyene styrte stort sett alt som skjedde ute på gressmatta, men en solid Steffen Hagen og Sondre Rossbach helt bakerst sto lenge i mot. Etter å ha skapt seks kvalifiserte sjanser, fant til slutt Daouda Bamba åpningen. Etter litt tilfeldigheter inne i Odds sekstenmeter, falt ballen i beina på spissen som sleivet den i hjørnet og dermed satte inn sitt femte mål sine seks siste kamper i Brann-drakten.

Brann-laget fortsette å styre kampen etter scoringen og slapp knapt Odd til noe som helst. Det var med andre ord helt fortjent at rødtrøyene tok med seg de tre poengene.

Brann best i alt

Etter en tam åpning på kampen, begynte omsider Brann å skape sjanser. Veton Berisha avsluttet et nydelig angrep og trodde han hadde sendt hjemmelaget i føringen, men assistentdommer var korrekt oppe med flagget og vinket av for offside. Få minutter senere var keeper Håkon Opdal svært nær å levere en målgivende pasning, da han på nydelig vis slo Gilbert Koomson alene med Sondre Rossbach.

Dessverre for hjemmepublikummet, manglet kantspilleren den nødvendige roen som har vært fraværende hos Brann denne høsten og avslutningen gikk over tverliggeren. Også Fredrik Hauen hadde muligheten til å sende hjemmelaget i føringen, men en patent Rossbach reddet forsøket.

Et medaljejagende Odd-lag så ut som alt annet enn nettopp det før pause. Dag Eilev Fagermos gutter lå lavt gjennom hele omgangen og skapte ikke en eneste sjanse på Opdal i Brann-buret de første 45 minuttene.

Det samme kampbildet utspilte seg etter pause. Brann hadde ball, vant dueller og skapte sjanser. Med unntak av et par umotiverte kontringer, hadde ikke Odd noe som helst å by på.

Avgjørelsen kom fra Daouda Bamba, som var noe heldig da ballen falt til ham i feltet.

– Det var kjekt å vise publikum at vi kan spille fotball igjen, spøkte Brann-trener Lars Arne Nilsen til Eurosport.

Eliteserien S V U T M P 1 Molde 27 18 5 4 60 – 27 33 59 2 Bodø/Glimt 27 14 9 4 57 – 37 20 51 3 Odd 27 14 7 6 42 – 34 8 49 4 Rosenborg 27 12 9 6 45 – 35 10 45 5 Viking 27 12 7 8 48 – 38 10 43 VIS MER Champions League-kvalifisering

Mer om