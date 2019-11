ETTERTRAKTET: Mauricio Pochettino trenger nok ikke å være neglebitende nervøs på fremtidige jobbintervju. Han er nemlig en av Europas mest ettertraktede managere. Foto: THOMAS BAKKER / ANP

Klubbene Pochettino kan overta: – Attraktiv for alle de store

En av verdens beste managere er arbeidsledig. Mauricio Pochettino (47) står nok høyt på ønskelisten til flere europeiske storklubber, og det er ikke sikkert han er arbeidsledig lenge. Ekspertene er imidlertid usikre på hvor han ender opp.

Tirsdag kveld kom nyheten som tok en hel fotballverden på sengen. Mauricio Pochettino fikk, etter fem år som Tottenham-manager, sparken. Onsdag morgen ble det klart at José Mourinho tar over de liljehvite.

Pochettino, som tidligere har vært koblet til klubber som Manchester United og Real Madrid, er nå tilgjengelig for alle og enhver, og nå som han er uten kontrakt, kan han i tillegg hentes gratis. Det legger press på mer eller mindre samtlige managere på det høyeste nivået.

For med Tottenham-direktør Daniel Levy får man ikke sprenge banken hver eneste sommer. Likevel har Pochettino tatt Spurs til fire topp fire-plasseringer på fem sesonger, i tillegg til en Champions League-finale i mai.

– Han vil være attraktiv for alle de store klubbene, sier TV 2-kommentator Øyvind Alsaker til VG.

– Han er ingen dårlig manager fordi Spurs-prosjektet grunnstøtte. Slitasjen ble for stor og de evnet ikke å dra lasset videre sammen. Mange av spillerne har vært med lenge. Det har vært få utskiftninger. En spillergruppe trenger et trofé og suksess for å få energi og gnist til å gå løs på en ny sesong, for å bygge noe stort. Uten det vil man komme til et punkt hvor det sier stopp, sier Alsaker, som mener mangelen på trofé ikke er noe fremtidige arbeidsgivere vil bry seg om.

VG har tatt en kikk på klubbene han kan være mest aktuell for, og snakket med eksperter som følger de store ligaene i England, Spania, Tyskland, Italia og Frankrike.

Manchester United

Den argentinske manageren har vært koblet til Manchester United i lang tid. Ryktene oppsto da hans Tottenham-arvtager José Mourinho var Manchester United-manager, og siden har de dukket opp med jevne mellomrom. Nå er det Ole Gunnar Solskjær som styrer de røde djevlenes skute, som i skrivende stund er på 7. plass i Premier League, ni poeng bak 4. plass og byrival Manchester City.

Legger det press på Ole Gunnar Solskjær? Ja, mener Alsaker.

– Men han er ikke under press hvis han vinner kamper. Om han går på periode med tap etter tap som han har vært gjennom tidligere, vil han være det. Det er naturlig å se på ham som en kandidat dersom Solskjær ryker, sier kommentatoren.

– Jeg vil fremdeles synes det er veldig rart om Ole Gunnar går denne sesongen. Det er ikke veldig bra ledelse fra United-styret. Men, Pochettino er en lagbygger og en langsiktig managertype, så de vil jo slippe litt unna med det. Det vil oppleves annerledes enn da Louis van Gaal eller José Mourinho ble ansatt, mener Alsaker.

Barcelona

– Jeg ville aldri trent Barcelona. Jeg ville heller reist hjem til gården min i Argentina, sa Pochettino forrige sesong, før Tottenham skulle møte Barcelona.

Pochettino spilte for Espanyol mellom 1994 og 2001 og igjen fra 2004 til 2006, før han ga seg som aktiv spiller. Tre år senere var han tilbake i den spanske klubben, da som manager, og trente laget mellom 2009 og 2012.

Espanyol-følelsene er med andre ord sterke, men det betyr ikke at han ikke kobles til rivalen Barcelona. Ernesto Valverde er under press (til tross for at Barcelona leder ligaen), og det er ikke lenge siden vi så Antonio Conte, en Juventus-legende, bli sjef for erkerivalen Inter.

Ekspert på spansk fotball, Petter Veland, tror Pochettino er en mann av sitt ord, og at han ikke ville tatt over Barca. Samtidig er han ikke sikker på om Barcelona i det hele tatt ville kontaktet ham.

– Går han dit har han noen spørsmål å svare på til de som elsker ham og de som ser på ham som en helt. Det vil overraske meg veldig. Man skal aldri si aldri, og han kan alltids gå tilbake på det han har sagt tidligere, men det er nok en annen klubb i Spania som er mer realistisk for han.

– Det er helt naturlig at hans neste steg er en klubb på størrelse med PSG, Juventus, Bayern München ...

– Eller Real Madrid.

Real Madrid

En annen klubb som har vært hyppig nevnt som en mulig Pochettino-arbeidsgiver er Real Madrid. Den spanske storklubben hadde en begredelig 2018/19-sesong, som kulminerte i at Zinédine Zidane gjorde comeback som manager for «Los Blancos». Ting ser bedre ut denne sesongen, men kravene i den spanske hovedstaden er skyhøye, og Real Madrid lever dårlig med nok en troféløs sesong.

Akkurat nå er «Los Blancos» i rute, dog. De er nummer to i La Liga med like mange poeng som Barcelona, samtidig som de tar seg videre fra gruppe A i Champions League. Copa del Rey, som ikke har startet enda, er også en turnering Real Madrid har sjanser i.

– Havner han i Spania, havner han i Real Madrid. Det er langt mer sannsynlig enn de to andre (Atlético Madrid og Barcelona). Da står Real Madrid igjen, på størrelse og nivå.

– Som Real Madrid-trener blir man målt på titler. Den uovervinneligheten til Zidane fra forrige periode er der kanskje ikke i like stor grad nå og det var spekulasjoner tidligere denne sesongen. Vi vet at Florentino Pérez har ønsket Pochettino tidligere. Om en anerkjent og aktuell trener (som Pochettino) skulle bli tilgjengelig for Real Madrid, samtidig som resultatene er dårlige, er det realistisk, sier Veland.

Bayern München

De andre klubbene nevnt på denne listen har allerede en manager, men Bayern München har for tiden en midlertidig løsning i Hansi Flick. Niko Kovac fikk sparken i starten av november, etter et knusende 1–5-tap for Eintracht Frankfurt (se video under). Styreformann i Bayern, Karl-Heinz Rummenigge, bekreftet på klubbens generalforsamling forrige uke at Flick vil ha hovedansvaret frem til jul – muligens enda lengre.

Men da visste ikke Rummenigge & co. at Pochettino ville bli tilgjengelig.

– De (Bayern-ledelsen) ser nesten alltid til tyskspråklige managere, og det taler jo litt imot ham, sier ekspert på tysk fotball, Eivind Bisgaard Sundet.

– Men språk kan jo læres?

– Ja, men i Bayern er de veldig opphengt i det, altså, sier Bisgaard Sundet, som likevel mener Pochettino er et realistisk alternativ.

– Han passer bra på alle måter. Bortsett fra det med språket, da.

Borussia Dortmund

Den tyske Bundesliga-klubben Borussia Dortmund er utvilsomt en outsider dersom det skulle bli en kamp om Pochettinos signatur. Men det er samtidig en klubb som i teorien passer Pochettino godt. Lidenskapelige fans, stort fokus på utvikling av egne spillere og offensiv, underholdende fotball i fokus.

Lucien Favre er sjef for klubben med den berømte «gule veggen», men så sent som i oktober ble José Mourinho nevnt som en mulig Favre-erstatter av den tyske avisen Bild. Borussia Dortmund er akkurat nå på 6. plass i Bundesliga, og kjemper for å komme seg ut av en tøff Champions League-gruppe med Inter og Barcelona, noe de ligger an til å gjøre.

– Det hadde vært en ekstremt bra match med de spillerne og det prosjektet. Der ville han passet godt, og språket ville ikke vært en så stor barriere. Inntrykket mitt er at de som styrer klubben er litt mer pragmatisk, og ikke like fikserte på språk, sier Bisgaard Sundet.

– Med det sagt, jeg tror ikke det er realistisk akkurat nå. Da måtte han i så fall virkelig likt Dortmund-prosjektet.

Napoli

En annen outsider er Napoli. Den hardtsatsende klubben drømmer om å ta opp kampen med suverene Juventus, og denne sesongen har vært preget av mye utenomsportslig støy og dårlig stemning mellom klubbpresident Aurelio De Laurentiis og spillerne.

Rolf-Otto Eriksen, ekspert på Serie A, sier han tror Pochettino er en trenertype som vil være nysgjerrig på Serie A.

– Men jeg tror ikke han går hvor som helst. Jeg tror han vil tenke seg nøye om, og at den klubben han velger må være et prosjekt han har troen på og som passer ham. Jeg tror ikke Napoli er det som passer ham best, men samtidig, med Diego Maradona-tradisjonen ... Han er litt typen til å se på både røtter og sjel. Det, pluss at Carlo Ancelotti fort kan finne på noe annet, gjør det ikke utenkelig.

– Når det er sagt, tror jeg Pochettino først og fremst ville vurdert Juventus i Italia, og han var i Juve-kikkerten tidligere. Han har vært i en «nest best»-klubb lenge nå, og jeg tror hans neste steg vil være på Juventus-, Bayern München- eller Barcelona-nivå.

PSG

Pochettino har også blitt koblet til ambisiøse PSG, men Thomas Tuchel sitter akkurat nå trygt i sjefsstolen, med solid ledelse i Ligue 1 og Champions League-avansement i boks.

Den franske hovedstadsklubben har de siste årene hatt god kontroll på den hjemlige ligaen, men det er Champions League-suksess den Qatar-eide klubben drømmer om. Pochettino, som spilte for PSG mellom 2001 og 2003, ledet som kjent Spurs til CL-finale forrige sesong, hvor det ble tap for Liverpool.

Dersom det skulle bli en tidlig exit fra Champions League i år igjen, kan Tuchel risikere å få sparken, og da vil Pochettino være et brennhett alternativ for Paris-klubben. Men, som Paul Thomas Clay, kommentator i Viasat sier:

– Da må faktisk Tuchel først få sparken.

– Han måles jo på Champions League-suksess, så det vil ikke skje noe før åttedelsfinalen i hvert fall. Kommer han seg videre derfra, er det ikke sikkert han ryker i det hele tatt, og seriegullet er så godt som i boks allerede, sier Clay om PSG som akkurat nå er åtte poeng foran Marseille på tabellen.

– Det er realistisk for dem å hente Pochettino. Han er innenfor rekkevidde for dem. Men akkurat nå tror jeg Pochettino kan ha godt av en pause. Han så sliten ut på slutten av forrige sesong og har ikke lignet på seg selv denne sesongen heller, sier Clay.

