Dommer Kjensli om Mjøndalen-kritikk: – Har jeg sagt for mye, så beklager jeg

Dommer Trygve Kjensli kan ikke huske at han sa «nå får dere igjen» da Mjøndalen-stopper Sondre Solholm Johansen ba ham om å få slutt på Odds forsøk på å drøye tid. Samtidig erkjenner han at Odds avgjørende 3-2-scoring burde ha vært annullert.

Etter å ha tapt 2–3 mot Odd mandag kveld, luftet Mjøndalen-kaptein Sondre Solholm Johansen sin frustrasjon mot dommer Trygve Kjensli overfor Eurosport.

Reagerer

– Odd gjør en god jobb med å drøye tiden på slutten. Når vi prøver å si fra til godeste Trygve (Kjensli), får vi bare beskjed om at «det har vi gjort hele sesongen, så nå får dere igjen», sa Solholm Johansen til Eurosport i et intervju rett etter kampslutt.

Mjøndalen hadde ikke ligget under før i det 84. minutt, da Julian Faye Lund var særs uheldig og var sist på ballen som endte i eget mål. Med kort tid igjen på klokken lot Odd tiden gå, og litt senere var tre poeng i boks. For Mjøndalen ble det for 11. gang i år null poeng, og med tre runder igjen ligger laget an til nedrykk.

– Det er jo helt hårreisende. Vi kjemper om livet og eliteseriekontrakt, så står han omtrent og ler oss i trynet og sier «slapp av, dere har holdt på sånn hele sesongen, så nå får dere igjen litt», fortsetter han.

– Husker ikke samtalen

Dommer Trygve Kjensli husker ikke dialogen Solholm Johansen referer til, og svarer følgende på påstandene fra MIF-spilleren:

– Slik jeg opplever kampen, så drøyde Mjøndalen veldig da resultatet var i deres favør. Da jobbet jeg aktivt for å sette i gang spillet hurtigere, og dette gjaldt fra slutten av 1. omgang og hele 2. omgang. Da Odd scoret med under ti minutter igjen inkludert tillegg, så er det følgelig Odd som har god tid. Da er Mjøndalen veldig på meg, og da får jeg Odd til å få fortgang i spillet. Så får jeg ytterligere kommentarer på at jeg må få Odd til å få i gang tempoet. Jeg husker ikke hva jeg svarer og hvilke spillere jeg var i dialog med, men det må i så fall ha vært noe om at de hadde holdt på slik gjennom store deler av kampen. Men jeg kan ikke huske samtalen han refererer til, sier dommer Trygve Kjensli til VG.

– Hvis jeg har sagt for mye, så beklager jeg det. Det var i så fall mer et tilsvar til at de hadde drøyd hele kampen, men at med en gang kampen snudde, så fikk pipen en annen lyd, sier dommeren.

Beklager målet

Om den avgjørende scoringen (se i videoen under) erkjenner Kjensli at dommerteamet ikke fikk med seg forseelsen. Han kaller situasjonen for «krevende».

– Den fikk vi ikke med oss, men det tror jeg det heller ikke var noen spillere eller ledere som fikk med seg. Den fikk vi vite om 20 minutter etter at kampen var ferdig, men det var ingen som reagerte der og da. Den var vanskelig, men jeg ser jo i reprise to eller tre rett fra siden at Børven tar mann. Den beklager vi at vi ikke fikk med oss, men det var en krevende situasjon, sier Kjensli.

Børven: – Fortjent

Også Odd-spiller Torgeir Børven, som var mannen som burde ha fått frispark mot seg i forkant av målet, var enig i at det ikke burde ha blitt stående. Det sa han om fra etter at kampen var over.

– Jeg er helt enig, sa Torgeir Børven på spørsmål om situasjonen – og mener det gjør det «ekstra deilig».

Børven trekker også inn Mjøndalens drøying av tid.

– Når de driver og drøyer tid og sånn, er det fortjent, mener Odd-spissen, som har tegnet seg for 20 mål i eliteseriesesongen 2019 – en bragd kun fire spillere har klart dette millenniet.

Publisert: 05.11.19 kl. 18:36 Oppdatert: 05.11.19 kl. 18:47







