Mener VIF har landets beste angrepsfotball – trener Deila er uenig

VALLE (VG) Vålerenga har ikke levert en sterkere sesongstart siden de sist rykket opp til Eliteserien – og Eurosport-ekspert Joachim Jonsson mener ingen i ligaen har vist bedre angrepsfotball enn Vålerenga.

– På Intility har de vært helt suverene. Vålerenga har vært det beste laget angrepsmessig i Eliteserien, roste Jonsson under magasinprogrammet «Fotballrunden» etter forrige helgs runde – da Vålerenga hadde spillefri.

Fire seirer på fire hjemmekamper, senest en totaldominans mot Strømsgodset i spill og sjanser og avslutninger på 16. mai, har imponert svensken. Deila liker også konturene av hva han ser før ny hjemmekamp mot Lillestrøm på «Derbylørdag», men følger ikke hele resonnementet til Jonsson. Iallfall ikke foreløpig.

– Molde har vist det høyeste nivået, og er de som har kommet lengst på spillestil i Norge. Det de gjorde mot Viking (seier 5–1), åpner hvem som helst. På vårt beste er vi ikke så langt unna. Det gleder meg. Men de har flere års forsprang, påpeker Deila overfor VG.

Vålerenga-sjefen – i sin tredje hele sesong – lister opp hva han har likt ved eget lag så langt.

– Den offensive samhandlingen vår begynner å sitte. Energien og tempoet i det vi driver med. Presspillet vårt. Hjemmebanen. Bunnivået vårt er mye høyere, sier Deila, som blant annet har nytt godt av Chidera Ejukes tryllekunstner i angrep:

– Hva er du mest fornøyd med, angrepsfotballen dere har vist – eller det at det har gitt bra med poeng?

– Jeg tror det er en konsekvens av hverandre. Men jeg er mest fornøyd med at vi spiller på måten vi gjør. For da vet jeg at vi vinner. Da vet jeg at vi er et hestehode foran de fleste. Og vi kommer til å fortsette utvikle oss. Så da spørs det om de andre kommer til å ta igjen oss – eller om de bare skal prøve å stoppe oss. Det er to forskjellige ting, sier Deila.

Sterk start

17 poeng på de ni første kampene plasserer Vålerenga bak Molde og Odd på Eliteseriens tabell. Men det er helt i toppen av hva Vålerenga har prestert i poengfangst etter ni serierunder siden klubben sist rykket opp til toppdivisjonen før 2002.

På de 18 strake sesongene i Eliteserien har Oslo-klubben hatt 17 poeng to ganger tidligere, begge med Kjetil Rekdal som trener. Ja, i seriegullåret 2005 – og i 2015. Det var også sommeren for fire år siden at Rekdal hentet investor Tor Olav Trøim ned i garderoben for å delta i feiringen etter derbyseieren mot Lillestrøm, og plutselig ble det snakket om nye spillerkjøp, medaljer og muligheten for seriegull.

Vålerenga vant fire av de neste 13 kampene og ble nummer syv. Ronny Deila kommer ikke til å nevne gull eller medaljer i år. Han har vært klar på at topp fire er målet i 2019.

– Europa i 2020. Det er det viktigste målet for oss, sier Ronny Deila.

