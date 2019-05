BEST IGJEN: For andre gang på tre år er Ada Hegerberg kåret til verdens beste spiller av BBC. Foto: Bjørn S. Delebekk

BBC kårer Ada Hegerberg som best i verden

Bare fire dager etter hat tricket i Champions League blir Ada Hegerberg (23) kåret som verdens beste fotballspiller av BBC.

– Det er en berg-og-dal-bane av følelser. Det er fantastisk, sier Hegerberg til BBC.

Supportere over hele verden har stemt frem Hegerberg fra Sunndalsøra som vinner av prisen foran danske Pernille Harder (Wolfsburg) og Sam Kerr (Chicago Red Stars) fra Australia. Også i 2017 vant Hegerberg denne prisen.

– Det er en ære å vinne denne prisen for andre gang, sier den norske Lyon-spissen. På «shortlisten» til BBC World Service står også Lyons Saki Kumagai and Portland Thorns' Lindsey Horan.

– Saki er romvenninnen min. Jeg vet hva hun står for og hva hun har bidratt med i klubben, sier Hegerberg, som i Champions League-finalen scoret tre mål på bare 16 minutter. Hun sier:

– Noen gang tenker jeg er jeg i stand til noe slikt?

Ada Hegerberg sa nei til landslaget etter EM-sluttspillet for to år siden og spiller ikke sommerens VM i Frankrike. BBC skriver at noe av årsaken er at unge jenter hverken nasjonalt eller internasjonalt får de samme muligheter som gutter.

– Det gir deg en stemme å vinne alle disse trofeene og ha all denne suksessen, mener hun. Hegerberg var etter finalen i Budapest åpen på at hun savner å spille for Norge.

– Det handler ikke om meg. Det har aldri handlet om meg. Det handler om å forandre sporten. Jeg håper å motivere mange. Hvis vi alle står sammen om dette – å bringe sporten vår i riktig retning – vil vi bli så sterke.

Publisert: 22.05.19 kl. 08:37 Oppdatert: 22.05.19 kl. 09:02