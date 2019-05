SOLIDE MOTSTANDERE: Jürgen Klopp, Pep Guardiola og Mauricio Pochettino har kanonsesonger bak seg. Ole Gunnar Solskjærs jobb er å beseire dem. Foto: GETTY IMAGES/REUTERS/PA PHOTOS

Suksessen som skaper et ekstra problem for Solskjær

Pep Guardiola, Jürgen Klopp og Mauricio Pochettino herjer i England og Europa. Det gjør ikke livet lettere for Ole Gunnar Solskjær.

Snarere tvert imot. De kan bli hans spøkelser.

«Full english» i de to europacupfinalene viser hvilket nivå det er på motstanderne hardt prøvede Manchester United skal flytte på.

Liverpool mot Tottenham i Champions League-finalen, Arsenal mot Chelsea i Europa League-finalen og Manchester City mot et seriegull som Liverpool kan rappe i siste runde.

Vinner Arsenal Europa League, er United det eneste «topp seks»-laget uten plass i Champions League neste sesong.

Den formidable engelske suksessen skaper et ekstra problem, et nytt stressmoment for Solskjær. Ikke fordi det påvirker hverdagen direkte, men indirekte øker presset.

Rundt ham rager høyt elskede, messiasaktige managerfigurer. Hele tiden sammenlignes Solskjær med de beste:

Klopps karisma, hvordan han nærmest overtar hele Anfield. Guardiolas besettelse, det taktiske geniet som vil vinne alt, hele tiden, gjøre City til en trofémaskin, og med 100 (av 114) poeng i fjor og trolig 98 denne sesongen, har han satt standarden for dem som jakter ligagullet. Pochettinos tålmodige arbeid, tårene etter å ha tatt Tottenham til Champions League-finalen, alt han har bygd opp gjennom fem år.

Ingenting tyder på at noen av dem blir borte med det første.

TØFF MANN Å KNEKKE: Pep Guardiola peker stort sett riktig vei. Ole Gunnar Solskjær prøver å følge etter. I dette møtet vant Manchester City 2–0. Foto: PHIL NOBLE / X01988

Det er vondt å være supporter når det går imot, enda vondere når man ser hvor vanvittig gode de rundt deg er. Det merkes stadig tydeligere på sosiale medier, da kommer gjerne misunnelsen og sarkasmen frem, som i denne tweeten fra den over 80.000-store supporterkontoen «The Man Utd Way»:

Guardiola, Klopp og Pochettino fremstår på mange måter som viktigere for sine klubber enn stjernene på banen. Liverpool klarer seg uten Salah, Manchester City klarer seg uten De Bruyne, Tottenham klarer seg uten Kane, men det spørs om de hadde klart seg uten å bli drevet frem av store ledere.

Solskjær skal drive frem en gigant, en klubb større enn Manchester City, Liverpool og Tottenham. I England omtales managerjobben i Manchester United som «den største i engelsk fotball».

Resultatene totalt sett i Solskjærs snaue halvår er gode, men når alt ramler sammen uten at noen klarer å ta tak, hverken på eller utenfor banen, blir troen på manageren betydelig svekket. Den elendige sesongavslutningen gir Solskjær null arbeidsro, det samme gjør de store fremgangene til de andre klubbene.

Den største vreden rettes mot spillere som ikke vil nok og en ledelse som ikke gjør nok, men akkurat det fører også til at det knyttes større usikkerhet rundt valget av Solskjær. Hvorfor får han ikke spillerne til å jobbe hardt nok? Hvor lett blir det for en, på dette nivået, fersk manager å lykkes hvis han ikke får støtte, for eksempel i form av en sterk sportsdirektør?

Ole Gunnar Solskjær er nødt til å bygge over tid, men må vise frem resultater med en gang. Det er nesten en umulig kobling.

Han kommer også inn på verst tenkelig tidspunkt. Da José Mourinho overtok United i 2016, var engelske lag bakpå i Champions League, Pochettino og Klopp så vidt i gang med sine byggverk og Guardiola hadde ikke engang startet. Solskjær møter ferdigformede topplag som dominerer i Europa.

Alt Solskjær gjør denne sommeren vil bli vurdert nøye. Hvor attraktivt er det å spille for ham, kontra noen av de større managerne? United har penger nok, men glipper spillere på grunn av at noen er usikre på hans kapasitet som manager på øverste nivå?

Det føles litt urettferdig at han kommer til å bedømt nådeløst så raskt, særlig med sitt vanskelige utgangspunkt. Men det er realiteten han må forholde seg til. Solskjær kommer ikke unna den.

David Moyes fikk et år, Louis van Gaal to, José Mourinho to og et halvt år, alle større managernavn enn Solskjær, som så sent som under «Årets Spiller»-gallaen torsdag kveld uttalte at det fortsatt var en «merkelig» følelse at han har jobben.

Det er nok på tide at han føler at det er helt naturlig.

På en pressekonferanse for et par uker siden omtalte Solskjær seg selv som «en supporter». Men det er ikke det han er nå.

Han er sjef. Og må vise det for alt det er verdt.

Verdens beste managere står i veien.

PS 1: Resultatene mot Pochettino, Klopp og Guardiola dette halvåret er respektable: Seier 1–0 borte over Tottenham, 0–0 i et skademareritt av en kamp hjemme mot Liverpool, tap 0–2 hjemme for Manchester City.

PS 2: Europa League-finalistene Unai Emery (Arsenal) og Maurizio Sarri (Chelsea) er ikke like skremmende, etter en delvis trøblete sesong, men også de er langt mer erfarne enn Solskjær. United har møtt begge to ganger denne våren: Seier 3–1 (cup) og tap 0–2 mot Arsenal (begge borte), seier 2–0 borte (cup) og 1–1 hjemme mot Chelsea.

