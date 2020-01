SKIFTER BEITE: Tarik Elyounoussi. Foto: Bjørn S. Delebekk

Tarik Elyounoussi på vei til Japan

Den norske landslagsspissen Tarik Elyounoussi (31) signerer innen kort tid en toårskontrakt med den japanske klubben Shonan Bellmare, får VG opplyst.

Oppdatert nå nettopp

De svenske avisene Expressen og Aftonbladet har også omtalt den nært forestående overgangen tirsdag kveld.

Elyounoussi har stått uten kontrakt siden avtalen hans med svenske AIK utløp ved årssiktet. Ifølge VGs opplysninger har Elyounoussi takket nei til tre konkrete tilbud tidligere i vinter, inkludert fra en toppklubb i Sør-Korea.

Kun den medisinske testen og kontraktsigneringen gjenstår før Elyounoussi offisielt er klar for sin nye klubb.

Shonan Bellmare blir 31-åringens niende klubb. Han har tidligere spilt for Fredrikstad, Heerenveen, Lillestrøm, Rosenborg, Hoffenheim, Olympiakos, Qarabag og AIK. I sistnevnte klubb scoret han 22 mål på 68 kamper, og vant Allsvenskan med klubben i 2018.

Shonan Bellmare spiller i den japanske toppdivisjonen J1 League. De endte tredje sist denne sesongen og måtte dermed ut i playoff. De holdt imidlertid plassen etter 1–1 mot J2-laget Tokushima Vortis, og spiller i den japanske toppdivisjonen også neste sesong.

I november snakket Elyounoussi med VG om klubbsituasjonen. Da sa han at han var «frustrert» over klubbsituasjonen, at han var usikker på hvordan veien videre så ut og at han avslo et tilbud fra østen.

Publisert: 07.01.20 kl. 20:44 Oppdatert: 07.01.20 kl. 20:57

Flere artikler