Eliteseriespillere om fotballvolden: – Vi gjør alle feil når vi vokser opp

MARIENLYST (VG) Oslo-guttene Jonathan Parr og Moses Mawa håper at de som står bak volds- og trusselhendelsene i fotballen får en mulighet til å lære av det som har skjedd.

Begge Strømsgodset-spillerne har spilt aldersbestemt fotball for klubber i bydelen Søndre Nordstrand, en av bydelene i Oslo som har hatt utfordringer med volds- og trusselhendelser på fotballbanen. Tidligere har det kommet frem at Oslo er overrepresentert over volds- og trusselstatistikken i fotballen, gjennom VGs artikkelserie om vold i fotballen.

Selv forteller begge to at de aldri har sett fysisk vold under en kamp de har spilt selv, men Mawa, som i sommer kom til Strømsgodset etter å ha dunket inn mål for KFUM Oslo, kommer på én kamp der munnbruken var i ferd med å gå over streken.

– Det var en juniorkamp, der vi spilte om å komme til interkrets for første gang. Fra tilskuerne begynte det å komme trusler, for å psyke ut motstanderen. Det gikk så langt at dommeren nesten måtte avslutte kampen, sier Mawa til VG, men understreker at det er den eneste gangen han har opplevd noe slikt.

Se to juristers vurdering av 103 volds- og trusselsaker i fotballen. De mener at flere av dem kunne endt med fengsel:

Parr, som i sitt 31 år lange liv blant annet har rukket å få 92 kamper for Crystal Palace og 41 kamper for Ipswich på fotball-CV-en, håper fotballvolden ikke får konsekvenser for ofrene.

– Hvis noen skulle miste lysten til å spille fotball etter å ha blitt utsatt for noe sånt, så er det veldig trist, sier den tidligere englandsproffen.

Det har også blitt en diskusjon om hvorvidt ofrene for denne typen hendelser selv skal ha ansvar for å politianmelde disse sakene eller om NFF bør ha på plass systemer for dette. Mandag erklærte NFF på et pressemøte at de jobber med å få på plass en ordning for hvordan slike saker kan lande hos politiet.

I mange av Fotballforbundets voldsdommer som VG har gått gjennom, beskrives hendelser som oppstår etter at lagkamerater blir taklet eller at en medspiller får et kort som oppleves urettferdig.

– Jeg skjønner at man har lyst til å støtte lagkameratene sine, altså. Men dette er å gå over streken, og det er bare unødvendig, sier Mawa.

De to Strømsgodset-spillerne har også noen forsonende ord til unge spillere som kan ha havnet på feil side av en volds- eller trusselsituasjon på banen.

– Vi gjør alle feil når vi vokser opp. Noen feil er større og noen feil er mindre. Men det som er viktig, er at man lærer av de feilene, sier Parr, mens Mawa nikker.

Mawa tror likevel ikke at det er noen som aktivt ønsker at det skal bli bråk på banen.

– Jeg tror ikke folk spiller fotball for å lage bråk. De er der for å drive med en idrett de liker, og så bikker det kanskje over, sier Godset-spissen.

