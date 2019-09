I OSLO: Erling Braut Haaland kommer her til sitt første treff med mediene som norsk A-landslagsspiller. Foto: Bjorn Steinar Delebekk/VG

Haaland fryktløs før Norges skjebnekamper: – Hadde passet meg perfekt

STORO (VG) Erling Braut Haaland møtte mandag pressen på sin første A-landslagssamling. Nå drømmer 19-åringen om å spille mot Malta og Sverige.

Med åtte mål på sesongens seks første seriekamper for Red Bull Salzburg, ankom Haaland spillerhotellet i Oslo som toppscorer i Østerrike. VG-kommentator Knut Espen «Svea» Svegaarden har omtalt den 191 centimeter høye debutanten som det største norske spisstalentet siden John Carew slo gjennom for 20 år siden.

Han har også bedt landslagssjef Lars Lagerbäck om å sette ham rett inn på laget mot Malta førstkommende torsdag. Det er også Haaland selv klar for – hvis han skulle få sjansen.

– Det er veldig mange gode spisser her. Uansett hvem jeg skulle spilt med, hadde det vært en drøm, sier Haaland til VG i dette intervjuet.

Vil skape kaos

I forkant av uttaket varslet Haaland til VGs Bernt Hulsker at det kunne bli «kaos» hvis han fikk spille sammen med Joshua King for Norge.

Torsdag kan duoen få muligheten sammen mot Malta på Ullevaal – før de reiser til Stockholm og kampen mot Sverige på 50.000-seteren Friends Arena søndag kveld.

Det kan bli et avgjørende oppgjør i EM-kvalifiseringen, hvor det trolig kommer til å koke både på tribunene og på banen. Det er et scenario 19-åringen fra Jæren ikke er redd for.

– Det hadde passet meg perfekt. Det er mye å glede seg til, sier Haaland og smiler.

Norge ligger på 4. plass i gruppen med fem poeng etter fire kamper. Spania topper med fire strake seirer. Sverige har 2. plassen, som gir billett til neste sommers EM. De ligger to poeng foran Norge.

Forvandlet

Under mandagens pressetreff i Oslo dannet det seg en lang kø av journalister som ville snakke med Haaland.

Like ved sto tidligere lagkamerat i Molde, Ruben Gabrielsen. Han mener Haaland hadde en utrolig utvikling i klubben, etter det han karakteriserer som en litt treg begynnelse.

– I starten var han bare en unggutt som ikke tok nivået sånn helt fryktelig. Så ble han syk før han kom tilbake som en helt annen spiller. Han var helt fantastisk. Jeg er ikke overrasket over at han er her nå. For han det han gjorde for oss og det han har gjort i etterkant, er glitrende, forteller Gabrielsen til VG.

– Men jeg liker ikke å skryte så mye av ham, for han blir så høy på pæren, spøker stopperen og gliser.

– Hvor stor var forskjellen på før og etter sykdomsperioden, mener du?

– Det var en enorm forskjell. Plutselig klaffet ting for ham. Han har ikke sett seg tilbake siden. Han må bare fortsette, sier Gabrielsen.

Publisert: 02.09.19 kl. 12:01







TIDLIGERE MOLDE-TRIO: Ruben Gabrielsen, Haaland og Mathias Normann spilte sammen for Molde. Nå er de på landslaget. Foto: Bjorn Steinar Delebekk/VG

