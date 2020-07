Illsint HamKam-trener etter ny overtidssmell: – Nesten helt utrolig

(HamKam-Ranheim 3–4) Tomålsscorer Marcus Pedersen (30) så ut til å ha reddet ett HamKam-poeng mot Ranheim, men to minutter på overtid avgjorde Sivert Solli (23) for trønderne.

Det var femte gang de hvitgrønne slapp inn et mål fra det 90. minutt og utover i løpet av de fem første serierundene. Det har bidratt til at trener Espen Olsens menn står med null poeng.

– Det er nesten helt utrolig. Nå har vi tapt fire av fem kamper på overtid. Det er nesten så jeg tror det ikke er sant. Det føles farlig hver gang Ranheim kommer. Defensivt er vi for feige, vi rygger og rygger, sier HamKam-trener Espen Olsen til Eurosport før han legger til:

– Nå scoret vi tre, men det hjalp faen ikke det heller.

– Blytungt

Totalt har åtte poeng forsvunnet i løpet av de 10 siste minuttene for HamKam i løpet av sesongstarten (80.28, 85.59, 89.46, 91.04, 93.05, 95.21, 91.53)

Marcus Pedersen kom tirsdag kveld inn fra benken og reduserte først til 2–3 før han utlignet til 3–3, men det hjalp ingenting da Solli kriget inn seiersmålet for Ranheim nesten to minutter på overtid.

– Det er blytungt, sier Pedersen.

Ranheim-sjefen ikke helt fornøyd

Solli forteller samtidig at Ranheim øynet vinnermålet på tampen.

– De begynte å gå litt høyere. De kjørte frem mange folk og begynte å jakte det siste målet, de også. Da ble det naturlig nok rom for oss motsatt vei, sier matchvinner Solli til Eurosport.

For Ranheim og Svein Maalen betyr de tre poengene at laget ligger på 2. plass i Obos-ligaen med fire seirer og ett tap så langt. Treneren mener likevel at laget har mye å jobbe med.

– Vi sliter defensivt. Det er for lett å skape noe på oss. Selv om vi har 11 mann på plass, blir det farlig hver gang. Det må vi jobbe med. Jeg vet hva vi gjør feil, men vi må finne ut hva vi skal gjøre med det, sier Maalen til Eurosport.

Slik var kampen

Tidligere HamKam-spiller Ivar Sollie Rønning sendte Ranheim i ledelsen etter 22 minutter. Deretter utlignet Jo Nymo Matland for hjemmelaget, før Erik Tønne og Øyvind Alseth scoret to nye for trønderne.

På stillingen 1–3 viste nevnte Pedersen seg frem med to nettkjenninger. Da gikk det mot ett poeng til hvert av lagene, men etter 91 minutter og 53 sekunder av matchen kontret Solli i vinnermålet for blåtrøyene fra Trondheim.

