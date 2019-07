MÅ VINNE: Rosenborg må slå BATE for å holde liv i CL-drømmen. Foto: TATYANA ZENKOVICH / EPA

Rosenborgs millionkamp: Kan tjene 100 millioner

TRONDHEIM (VG) Det er over ti år siden sist Rosenborg spilte gruppespill i Champions League. Nå kjemper de igjen om en plass der, og det kan gi store inntekter.

– Det er viktig for Rosenborg å være deltagende i gruppespill i Europa hvert eneste år. Nå er det veldig lenge siden vi har vært det i Champions League. Det er en tøff vei å gå, men vi jobber hardt for å ta oss videre, sier Rosenborg-trener Erik Horneland.

Hvis Rosenborg slår BATE Borisov onsdag gjenstår det to hindre som må passeres for å oppnå Hornelands Champions League-drøm.

I neste runde venter enten slovenske Maribor eller svenske AIK, før de må ut i en siste avgjørende runde for å få mesterliga-hymnen tilbake på Lerkendal.

Det vil ikke bare bringe sportslig suksess, men også enorme inntekter. Etter det VG forstår vil Rosenborg sitte igjen med over 100 millioner om de tar seg til et gruppespill i Champions League.

– Det er viktig, vi har ambisjoner om å spille i Europa. Vi budsjetterer aldri med gruppespill, men det er viktig for klubben å være i gruppespill to av fire år, sier daglig leder i Rosenborg Tove Moe Dyrhaug.

Til sammenligning satt klubben igjen med omtrent 20 millioner forrige gang de deltok i Europa League-gruppespillet, i 2017.

Men trønderne har ikke nådd gruppespillet i Champions League siden 2007. Dermed har de havnet i bakleksa mot store skandinaviske klubber som Malmö og FC København. Danskene har klart bragden hele tre ganger i samme periode.

– Økonomisk kan vi ikke konkurrere med dem. De har i vært i Champions League flere år de siste ti årene. Så det er klart de har mer økonomiske muskler enn oss. Men samtidig må vi tenke at det ikke er penger som avgjør alt. For oss er det viktig at det er andre ting vi kan forser som vi kan spille på, sier Dyhaug.

Men aller først venter BATE Borisov på Lerkendal. Der må Rosenborg slå tilbake, etter at de tapte 2–1 i første oppgjør.

– Vi har en tøff oppgave foran oss, mot BATE. De har bred erfaring i Europa. Men vi har fordel av hjemmekamp, og det må vi prøve å utnytte, sier Horneland.

Rosenborg har slitt denne sesongen, men har klart å snu det den siste tiden. Likevel er klubben ute av cupen etter tap mot Aalesund. I Eliteserien ligger laget på en 6. plass, ni poeng bak serieleder Molde.

Men på spørsmål om et gruppespill i Europa vil redde sesongen, slår en offensiv Horneland tilbake.

– Jeg tror ikke vi tenker de passive tankene du tenker, jeg tror vi tenker mye mer offensivt, sier Rosenborg-treneren.

Publisert: 31.07.19 kl. 16:27

