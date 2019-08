Søderlund-dobbel sendte Rosenborg til himmels

MARIBOR (VG) (Maribor-Rosenborg 1–3) Han pleier aldri å ta frisparkene til Rosenborg. Det spørs om ikke Alexander Søderlund (32) får flere sjanser etter oppvisningen onsdag kveld.

Kanonen som sendte trønderne i føringen og et skritt nærmere Champions Leagues gruppespill, kan det skrives mye om.

Stadionuret viste 49:38 da Søderlund smelte til med høyrefoten på et frispark fra vel 25 meter.

Maribor-keeperen fikk en hånd på ballen, men skuddet var så hardt at Piric ikke klarte å holde ballen ute. Han slo den bare opp i krysset.

Søderlund gjorde manns jobb i kveld. Som oppspillspunkt og feilvendt med to motstandere i ryggen, vant han bøttevis med dueller som han strødde rundt seg med både hodet og beina.

Etter å ha vist frem høyrefoten på scoringen, brukte han hodet 13 minutter senere. Da løftet Gjermund Åsen et innlegg på bakerste stolpe. Søderlund ruvet høyest og nikket ballen i mål.

–Jeg må få takke trenerne som har holdt meg inne, og har hatt tro på meg. Det lønnet seg til slutt, slår Søderlund fast til TV2 etter kampen.

Det var to viktige bortemål - og det skulle komme flere.

For bare sekunder etter at Marcos Tavares hadde redusert for Maribor, viste Mike Jensen besluttsomhet da det oppsto kaos i Maribor-forsvaret. Maribor fikk klarert på streken, men på returen var dansken sikker som banken da han satte inn 3–1-målet. Da viste stadionuret 71 minutter.

0–2! Alexander Søderlund (nummer to fra venstre) har nettopp scoret sitt andre for kvelden i Maribor. Foto: Primoz Lovric / NTB scanpix

Da var kveldens helt byttet ut. Alexander Søderlund ble erstattet med På André Helland i det 67. minutt.

Det startet imidlertid ikke bra her i Maribor. Formspilleren Anders Konradsen gjennomførte treningen i går kveld, men måtte kaste inn håndkleet med en strekkskade. Dermed fikk Gjermund Åsen en sjelden sjanse fra start.

Det skulle bli verre. Tore Reginiussen holdt bare i 13 minutter, så måtte han erstattes av Gustav Valsvik på grunn av en skade.

De to byttene så ikke ut til å prege Rosenborg i varmen på Stadion Ljudski vrt.

Returen går i Trondheim allerede tirsdag 13. august. Seier over to kamper gjør at Rosenborg sikrer seg en plass i Europa Leagues gruppespill - om de skulle feile i den siste og avgjørende kvaliken til Champions League.

Publisert: 07.08.19 kl. 22:07 Oppdatert: 07.08.19 kl. 22:26