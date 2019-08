SLET: Moldes toppscorer Ohi Omoijuanfo slet med å finne nettet mot Viking, men Molde hadde to ess i ermet. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

Slet mot spissløse Viking – så byttet Molde inn superduoen

STAVANGER (VG) (Viking - Molde 0–2) Leke James (26) trengte bare tre minutter på banen for å sprekke nullen mot Viking.

Oppdatert nå nettopp

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post

Det var lite som tydet på at det var serielederne som var på besøk i Stavanger søndag kveld, for Molde slet med å komme til sjanser mot et defensivt og kompakt Viking i 1. omgang.

Mye av grunnen er at to av deres mest giftige spillere startet på benken, i Magnus Wolff Eikrem (åtte mål i år) og Leke James (seks mål).

Redaksjonelt samarbeid Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay og Eurosport Player

Hjemmelaget gikk på sin side til kamp uten spisser, og med en ekstra midtstopper. Det fungerte godt, og etter hvilen var det også Viking som var nærmest å sprekke nullen.

Traff med byttene

Så byttet Molde-sjef Erling Moe inn Magnus Wolff Eikrem, og noen minutter etter fulgte Leke James.

Det ble suksessoppskriften. James fikk ballen til venstre etter et Wolff Eikrem-slått hjørnespark, før han fintet vekk en Viking-forsvarer, og kaldt plasserte ballen i lengste hjørne.

Og rett etterpå var det Wolff Eikrem sin tur. Han ble spilt gjennom av Fredrik Aursnes, og vippet ballen lekkert over Viking-målvakt Iven Austbø til 2–0.

UTEN SPISSER: Viking-trener Bjarne Berntsen bestemte seg for å starte kampen uten spisser på banen. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

Spinnvill redning på strek

Før de to scoringene rakk derimot tidligere Viking-spiller Kristoffer Haugen å varte opp med en av de villeste redningene på strek i årets Eliteserie-sesong.

Yldren Ibrahimaj fikk fyre fritt fra fem meters hold, og på en eller annen måte klarte Haugen å kaste høyrebeinet bakover, og holde den ute av nettmaskene med minste mulig margin.

REDDET: Kristoffer Haugen (t.h.) stoppet gamlelaget med et utstrakt venstrebein på streken. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

Med årets fjerde borteseier holder Molde seg på toppen av tabellen, med fire poeng ned til Odd på 2. plass

VG kommer tilbake med mer!

KAMPFAKTA SR-Bank Arena. Mål: 0–1 Leke James (83), 0–2 Magnus Wolff Eikrem (86). Gule kort: Ylldren Ibrahimaj, Tommy Høiland, Viking. Martin Ellingsen, Fredrik Sjølstad, Molde. Dommer: Tom Harald Hagen, Brandval IL. Tilskuere: 7069. Vis mer

Publisert: 04.08.19 kl. 19:50 Oppdatert: 04.08.19 kl. 20:04

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post

Eliteserien Sesong 2019 Pos Lag S V U T M +/- P 1 Molde 17 11 3 3 39 – 16 23 36 2 Odd 16 10 2 4 24 – 18 6 32 3 Bodø/Glimt 14 9 2 3 33 – 23 10 29 4 Brann 17 8 5 4 22 – 16 6 29 5 Vålerenga 15 7 4 4 28 – 18 10 25 6 Rosenborg 16 7 4 5 21 – 19 2 25 7 Kristiansund 15 6 4 5 17 – 15 2 22 8 FK Haugesund 16 5 6 5 25 – 19 6 21 9 Viking 15 5 4 6 20 – 25 -5 19 10 Lillestrøm 16 5 3 8 19 – 26 -7 18 11 Mjøndalen 16 3 8 5 22 – 26 -4 17 12 Tromsø 16 5 2 9 17 – 30 -13 17 13 Stabæk 16 4 4 8 15 – 22 -7 16 14 Ranheim 16 4 3 9 17 – 29 -12 15 15 Sarpsborg 08 16 2 8 6 17 – 22 -5 14 16 Strømsgodset 15 2 4 9 15 – 27 -12 10 Plassering Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk Se mer statistikk for Eliteserien på VG Live »