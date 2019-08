PÅ VEI UT: Romelu Lukaku, som her diskuterer med Ole Gunnar Solskjær under Champions League-kamp mot Barcelona i mars, ryktes til italiensk fotball. Foto: OLI SCARFF / AFP

Lukaku avslørte detaljer fra Manchester United-trening

MANCHESTER (VG) Romelu Lukaku (26) satte fyr på Twitter med en video som avslørte hvor fort Manchester Uniteds spillere løper.

I en kort videosnutt på sin Twitter-profil viste den belgiske spissen frem tall fra Manchester Uniteds trening den 10. juli.

Der fremkom det at han var den spilleren som nådde nest høyest maksfart, kun slått av høyrebacken Diogo Dalot.

Nederst på listen var venstreback Luke Shaw, den offensive midtbanespilleren Juan Mata og den 31 år gamle serberen Nemanja Matic.

Lukakus tweet ble etter kort tid slettet, men lagkameratene Mata og Shaw rakk å kaste seg på før den tid.

«Takk for at du endelig viser verden at jeg er raskere enn Shaw», skriver Mata, mens Shaw hevder at han ikke fikk lov til å løpe så fort han kunne:

Lukakus videosnutt skapte umiddelbart reaksjoner på Twitter.

– United kommer garantert til å elske at denne typen data blir publisert, skriver Simon Peach, som er Manchester United-korrespondent for nyhetsbyrået PA.

– Lukaku risikerer Solskjærs vrede, skriver Samuel Luckhurst i Manchester Evening News.

NEST RASKEST: Videosnutten som ble slettet fra Romelu Lukakus Twitter-konto, viste at belgieren var nest raskest av Manchester United-spillerne på en treningsøkt den 10. juli. Foto: Skjermdump, Twitter

Lukaku har blitt koblet til en overgang vekk fra Manchester United hele sommeren. De seneste rapportene tyder på at stjernespissen kan være på vei til den italienske storklubben Juventus – kanskje som en del av en spektakulær byttehandel der Paulo Dybala går motsatt vei.

Mens resten av Manchester United-troppen har reist til Cardiff, der de skal møte AC Milan til sommerens siste treningskamp lørdag, har Lukaku blitt værende i Manchester. Den offisielle forklaringen til Solskjær er at spissen «jobber med formen sin».

Paul Pogba (ryggskade), Alexis Sánchez (manglende form), Matteo Darmian (manglende form), Joel Pereira (skade) og Éric Bailly (skade) er heller ikke med i troppen mot den italienske toppklubben.

Publisert: 02.08.19 kl. 22:55 Oppdatert: 02.08.19 kl. 23:11

