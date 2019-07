GUMMI: Mjøndalen er blant klubbene som spiller hjemmekampene sine i Eliteserien på kunstgress. Her sparker keeper Julian Faye Lund en ball så føyka står under kampen mot Odd. Foto: Teigen, Trond Reidar / NTB scanpix

EU tilbakeviser planer om kunstgress-forbud: – Ikke sant

Nyheten om at EU planlegger å forby kunstgress fra 2022 ble møtt med skepsis. Nå sier EU at et slikt forbud ikke er oppe til debatt.

– Noen aviser skriver at EU ønsker å forby kunstgressbaner. Dette er ikke sant, skriver de på sin offisielle Twitter-konto.

Mandag meldte flere aviser, deriblant VG, at EU ville forby kunstgress om to og et halvt år, etter at tyske Welt am Sonntag først omtalte saken.

– Generelt vurderer vi hvordan vi best takler miljø- og helsekonsekvensene fra mikroplast og oppmuntrer til å utvikle andre alternativer, sier en talsperson for EU-kommisjonen.

Det vakte reaksjoner i Fotball-Norge. Daglig leder i Tromsø IL, Kristian Høydal, var blant de mest kritiske.

– Da må vi starte en annen idrett, slo han fast.

Det er bare Åråsen, Haugesund, Lerkendal, Brann og Nadderud som har naturgress på sine baner i eliteserien. I tillegg har landslagsarenaen Ullevaal naturgress.

Vulkanisert gummi regnes som mikroplast og kan ikke brytes ned i naturen. Mikroplast regnes som en av de store miljøverstingene.

– Vi jobber for å redusere granulatsvinn og har iverksatt flere tiltak som blant annet kampanjen «På banen». Vi veileder klubber og holder kurs der vi demonstrerer tiltak de kan iverksette på sine baner, sa kommunikasjonsdirektør i NFF, Svein Graff.

Han omtalte et kunstgressforbud fra 2022 som «urealistisk», og nå virker altså som at han får rett.

