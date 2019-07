BEDRE FØR: Ole Gunnar Solskjær mener samfunnet rundt fotballen bidro til en annen type ledere før. Her er United-manageren fra pressekonferanse før andre kvartfinalekamp i Champions League mot Barcelona. Foto: Bjørn S. Delebekk

Solskjær mener dagens fotballspillere har det for komfortabelt

Ole Gunnar Solskjær savner flere typer som Roy Keane og Bryan Robson i fotballen. Skylden legger han på samfunnet rundt fotballen.

Solskjær snakket om mangelen på ledertype i eget lag under et supportertreff i Perth i forbindelse med Manchester Uniteds treningsleir i Australia. Han mener det samfunnet har sin «skyld».

– Jeg tror det er en generell tendens i samfunnet som gjør at det er færre Roy Keane- og Bryan Robson-typer nå. Vi har det for komfortabelt, sier Solskjær ifølge Manchester Evening News.

United-manageren har i sommer mistet klubbens kaptein Antonio Valencia, og må bestemme seg for hvem som skal ta over kapteinsbindet. Men kommentarene hans indikerer at det hadde vært lettere for noen tiår siden enn i dag.

– Det er det samme i Norge. Vi er alle for komfortable. Det er for lett nå til dags, når du tjener mye penger allerede som en akademi-spiller. Og foreldre lever på barnet sitt, sier kristiansunderen.

Da er det lett for ungguttene å tenke at de allerede har lyktes før de i det hele tatt har spilt på seniornivå, ifølge Solskjær.

Det er ikke bare i den røde delen av Manchester dette gjelder. Solskjær peker også på at de blå naboene kan ha lignende utfordringer når noen skal ta over kapteinsbindet etter Vincent Kompany.

– Se på City. Hvem vet hva som kommer til å skje der? Kompany var en fantastisk leder, og nå må noen andre ta ansvar og fylle den rollen. Og noen andre må ta ansvar hos oss, også.

Publisert: 17.07.19 kl. 09:57 Oppdatert: 17.07.19 kl. 10:26







