SPILTE CL-FINALE: Bak fra venstre: Leandro Paredes, Keylor Navas, Marquinhos, Thiago Silva, Pascal Kimpembe og Thilo Kehrer. Foran fra venstre: Neymar, Ángel Di Maria, Ander Herrera, Juan Bernat og Kylian Mbappé. Foto: Manu Fernandez, AP POOL

Coronautbrudd i PSG: Syv spillere skal være smittet

Kort tid etter seriestart i Frankrike er storklubben Paris Saint-Germain hardt rammet av coronaviruset. Syv spillere skal være syke med covid-19.

Oppdatert nå nettopp

Paris Saint-Germain opplyser torsdag kveld at ytterligere tre spillere har testet positivt for coronaviruset. L’Equipe har skrevet at Neymar (28), Ángel Di Maria (32), Leandro Paredes (26) og Marquinhos (26) er blant spillerne som har testet positivt. Totalt skal det være syv spillere som er syke med covid-19.

Også keeperen Keylor Navas (33) og angriper Mauro Icardi (27) skal være blant de smittede, ifølge avisen.

– De siste SarsCoV2 PCR-testene som er gjort i Paris Saint-Germain-troppen bekrefter resultatet av tre nye positive prøver. Disse spillerne følger nå en hensiktsmessig helseprotokoll, opplyser klubben selv.

Ferierte på Ibiza

PSG tapte Champions League-finalen mot Bayern München for to og en halv uke siden. I etterkant fikk spillerne noen dager fri. Flere av dem var da sammen på den spanske ferieøyen Ibiza.

Franske Ligue 1 startet 23. august, men PSG skal i utgangspunktet ikke serieåpne før om en uke på grunn av europacupdeltagelsen.

Nå står trolig kampen mot Lens i fare.

SYK: Neymar skal være blant de smittede spillerne i PSG. Foto: David Ramos

Strengt regime

Samtlige spillere har blitt testet etter at de nylig returnerte fra ferie. Det er i den sammenheng de positive prøvene har kommet. Nå skal alle være isolert.

I sosiale medier har flere av spillerne som var på Ibiza lagt ut bilder. Blant dem var Di Maria, Paredes og Ander Herrera. Det er foreløpig ikke blitt opplyst om sistnevnte er blant de smittede.

Publisert: 03.09.20 kl. 22:31 Oppdatert: 03.09.20 kl. 23:01