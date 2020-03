Villa-stjerne legger seg flat etter corona-tabbe: – Utrolig flau

Stjernespiller Jack Grealish (24) beklager sterkt at han brøt sin egen oppfordring om at folk må holde seg hjemme. Aston Villa-kapteinen krasjet bilen på vei hjem fra en angivelig fest.

«For å hjelpe til å redde liv, må du holde deg hjemme. Bare forlat huset ditt for å kjøpe mat, kjøpe medisiner eller trene. Husk alltid å holde dere to meter fra hverandre. Dette er viktig, beskytt NHS (National Health Service), hold deg hjemme og redd liv», sa Grealish på videoen han publiserte lørdag.

Selv skal 24-åringen ha dratt på fest i Birmingham, og på vei hjem derfra ha krasjet sin Range Rover. Bilen skal blant annet ha fått flerret opp det ene hjulet, og var derfor ikke i kjørbar stand.

MINDRE SKADER: Dette skal være bilen til Jack Grealish avbildet etter uhellet. Foto: Jacob King / PA Wire

Daily Mail publiserte i går bilder av Grealish – angivelig før han forlot ulykkesstedet før politiet ankom.

Hverken klubben eller spilleren hadde kommentert saken, før Grealish selv i kveld la ut en tilsynelatende svært ydmyk beklagelse i sosiale medier:

«Jeg vil bare si hvor utrolig flau jeg er etter det som har skjedd i helgen. Jeg vet at det er tøft for alle for øyeblikket, det å være stengt inne så lenge. Jeg fikk en telefon fra en venn som spurte om jeg ville komme. Jeg var dum som sa ja til det», sier Grealish i den ferske videoen.

Omtrent samtidig offentliggjorde klubben at spilleren er bøtelagt, og at pengene doneres til The University Hospitals Charity i Birmingham.

VILLA-KAPTEIN: Jack Grealish har vært Aston Villas viktigste spiller så langt denne sesongen. Foto: Nick Potts / PA Wire

Episoden har ført til sterke reaksjoner, og unnskyldningen er et forsøk på å få roet ned situasjonen.

«Jeg håper at alle kan godta unnskyldningen min, og at vi kan komme oss videre etter dette. Forhåpentligvis kan vi i nærmeste fremtid komme ut og ha det fint igjen» sier en tilsynelatende svært ydmyk Grealish.

Politiet i West Midlands uttalte mandag formiddag at de etterforsket en sak der en hvit Range Rover skal ha krasjet inn i to parkerte biler.

Grealish har en enorm status på Villa Park, men det er langt ifra første gang den landslagsaktuelle engelskmannen har skaffet seg negative overskrifter. Da han slo igjennom som ungt stortalent i Aston Villa var de en rekke uheldige episoder, men etter at klubben klarte å kjempe seg tilbake til Premier League har han fremstått som en langt mer moden ledertype.

Han har også vært et stort lyspunkt i en småtung sesong for Villa, som ligger på nest sisteplass med ti kamper igjen å spille. Det har naturlig nok vært spekulert i at han omsider vil forlate Villa etter denne sesongen.

