ULIKE VEIER: Bodø/Glimts Håkon Evjen gratuleres etter scoring mot Haugesund i fjor, mens Vegar Eggen Hedenstad, Tore Reginiussen og Birger Meling jubler for RBK-mål mot Vålerenga i fjor. Foto: NTB Scanpix og Bjørn S. Delebekk, VG

Derfor gjør ikke «rike» Bodø/Glimt som rike Rosenborg

Rosenborg har Eliteseriens feteste lommebok med 90 millioner kroner i banken, men har likevel permittert 39 ansatte. Bodø/Glimt er den eneste klubben i Eliteserien som ikke har permittert noen.

En sunn økonomi, som ble klart styrket av fjorårets seriesølv og salgene av Håkon Evjen og Amor Layouni, er en viktig årsak til det.

Nordlendingene hadde ved årsskiftet hele 29 millioner kroner i kontanter, etter å ha levert et overskudd på 11,8 millioner. Bare RBK, som har en vesentlig større økonomi, og muligens Molde, har mer «cash».

– Det er et uttrykk for at vi er relativt solide, sier daglig leder Frode Thomassen.

I en kaotisk tid ser han seg nødt til å legge til:

– Det er et bilde som kan endres.

– Ikke tapt inntekter

Når inntektene svikter, blir klubbenes betalingsevne satt på prøve. VG har sjekket tilgjengelige årsrapporter og undersøkt hvor mye klubbene hadde på bok ved årsskiftet. Dette gir et øyeblikksbilde av hva man har i «buffer»:

– Vi føler ikke at vi har tapt inntekter ennå. Det handler om samfunnet rundt, og om partnersiden. Det må vi ha respekt for. Vi håper at vi kan komme ut av dette på en bra måte. Får vi spilt kampene, vil vi gjøre det brukbart, men også vår økonomi er preget. Det er helt åpenbart, sier Thomassen.

RBK i egen klasse

Kontanter forteller bare noe om betalingsevnen. VG har vært i kontakt med de fleste klubbene i Eliteserien, og de fleste opplyser at de har god kontroll på likviditeten. En del klubber får for eksempel inn betydelige sponsormidler i starten av året.

Men det er svært få som har en solid reserve til krisetider.

I Rosenborg har man fri egenkapitalen på hele 182 millioner kroner, mens kontanter og bankinnskudd i konsernet er på 91,2 millioner kroner.

– Det er alltid en sikkerhet å ha penger og eiendom. Vi ser at vi får igjen for at vi har lagt oss opp litt penger, og at vi har brukt overskudd på varige verdier, sier Rosenborg-leder Tove Moe Dyrhaug.

Minus i driften

RBK har, i motsetning til Glimt, valgt å permittere 39 ansatte. Dyrhaug begrunner det med at de «egentlig ikke har noe å gjøre» fordi all aktivitet er stoppet.

Samtidig vedgår hun at kaoset forårsaket av coronaviruset ikke har gått ut over inngåtte sponsoravtaler. Bare her dro RBK inn 71 millioner kroner i fjor.

Men i RBK er man smertelig klar over at den underliggende driften i 2019 viste et stort negativt resultat, hvis man ser bort fra inntekter i Europa.

– Får dere bruk for kontantene nå?

– Vi har vedtak om at vi skal ha en del egenkapital. I første omgang stopper vi aktiviteter og vi har gjennomført permitteringer, så får vi se hva vi gjør på lengre sikt, sier Dyrhaug.

Glimt knuste sitt eget inntektsbudsjett i fjor. Man hadde regnet med 57,5 millioner. Man endte opp med 81,3 millioner. Og fortsatt har klubben krav på mer penger etter fjorårets spillersalg. Spillersalg-budsjettet på fire millioner er allerede dekket.

– Det er mye usikkerhet knyttet til 2020 og vi må fortløpende gjøre vurderinger av tiltak. En ting er soliditet, men i fotballsammenheng kan det endre seg raskt. Vi har bra likviditet, og har nok vært i en litt annen situasjon enn mange andre. Samtidig er vi en liten klubb med begrenset ressurser, både når det gjelder folk og midler, så vi er sårbare, sier Thomassen.

Etter å ha diskutert permitteringer på flere styremøter har Glimt nå valgt å ta en utvidet påskeferie for å se an situasjonen.

– Opplever du at dere får lojalitet tilbake?

– Vi opplever at det er en styrke for oss, at vi kan tilkjennegi for spillere og trenere at vi står i det sammen. Vi har en robusthet. Det er alltid viktig. Men disse tingene endrer seg relativt rask.

– Hva tenker du om klubber som permitterer nå for å slippe å havne i trøbbel senere?

– Det har jeg ingen kommentar til.

Publisert: 04.04.20 kl. 05:58

