TROMSØ-LINKET: Gaute Helstrup (til venstre), Per-Mathias Høgmo og Bjørn Johansen har alle tilknytning til Tromsø. Foto: NTB Scanpix og Bjørn S. Delebekk

Tromsø på trenerjakt – vil ikke «kuppe» permitterte

Per-Mathias Høgmo, Bjørn Johansen og Gaute Helstrup nevnes som mulige kandidater til trenerjobben i Tromsø. Til sistnevntes signatur har klubben en sjelden snarvei.

På grunn av coronautbruddet er Helstrup nemlig permittert 90 prosent fra stillingen som hovedtrener hos HamKam (også i Obosligaen), og ifølge arbeidsmiljøloven gir det Helstrup muligheten til å si opp sin nåværende avtale på 14 dagers varsel.

Den tidligere Tromsdalen-trenerens navn blir garantert diskutert på Alfheim. Men ifølge styremedlem Lars Espejord i Tromsø – som er delaktig i prosessen med ny trener – er det ikke aktuelt å utnytte den spesielle situasjonen.

– Det kan jeg ikke tenke meg. Sånn tenker vi ikke, melder Espejord på et av stridsspørsmålene i Fotball-Norge under coronatiden:

Om permitterte arbeidstagere på tidsbegrenset kontrakt kan benytte arbeidsmiljøloven til å si opp – og signere vederlagsfritt for ny arbeidsgiver.

Hverken jurister, klubber eller fagforeninger blir enige, men forskjellen på en spiller og en trener, er at Norges Fotballforbund ikke må godkjenne «overgangen» for en trener.

– Jeg har ikke pratet noe med TIL. De har nok sine prosesser, sier Helstrup, som befinner seg hjemme i Tromsø, men presiserer at han har vært der siden han ble permittert – lenge før Simo Valakari ble avsatt som Tromsø-trener.

– På generelt grunnlag: Kunne du som permittert benyttet muligheten til å bryte kontrakten dersom du fikk muligheten til en ny jobb du kunne tenke deg?

– Det jeg tenker der, er at jeg kommer tilbake i min jobb som trener i HamKam. Men på lengre sikt har jeg ikke lyst til å gå uten jobb eller inntekt. Hvis det varer, må jeg vurdere andre ting, svarer Helstrup.

– Hodet mitt er i HamKam og Hamar. Jeg håper det er helsemessig forsvarlig å begynne spille fotball og spille kamper igjen. Det håper jeg at jeg gjør med HamKam, fortsetter den tidligere Tromsdalen-treneren.

Sportssjef Espen Olsen i HamKam opplyser at de ikke har hørt noe nordfra.

– Det er helt naturlig at han blir nevnt i forbindelse med den jobben. Vi forholder oss til at han har ett år igjen av avtalen, og hvis Tromsø kommer med en henvendelse, får vi svare på den, sier Olsen.

– Frykter du at det kommer en situasjon der Helstrup sier opp – og dere står uten trener?

– Vi kjenner ikke frykt på Hamar. Vi kjenner bare til utfordringer, sier Olsen med et smil.

Av andre navn lanserer Nordlys-kommentator Anders Mo Hanssen tidligere landslagssjef Per-Mathias Høgmo (60) overfor Eurosport. Mens tidligere Tromsø-spiller Hans Åge Yndestad melder til samme lokalavis at Fredrikstads Bjørn «Bummen» Johansen er moden for å hentes hjem.

Tidligere Vålerenga-assistent Haakon Lunov bekrefter til VG at han er interessert i jobben. Styremedlem Lars Espejord vil ikke kommentere navn, men innrømmer at det er krevende å jakte trener når man ikke aner når fotball kan spilles igjen her i landet.

– Det er veldig mange ting som er uvant, men det å få ny trener er ikke uvant. Nå vil vi først og fremst definere hva slags egenskaper og kriterier vi er ute etter. Vi må spørre oss «hvem er egentlig Tromsø, og hva vil vi være?» Vi må ha noen runder på det før vi går på navn og personer, sier den tidligere midtbaneprofilen som herjet på Alfheim på 80- og 90-tallet.

FAR OG SØNN: Lars Espejord er blant dem som skal finne ny trener for Tromsø. Her med sønnen Runar, som i vinter ble solgt til Heerenveen. Foto: Terje Mortensen, VG

Ser bredt

– Siden «normal fotball» i utgangspunktet vil være forbudt frem til 15. juni, tenker dere at det ikke er noe vits i å ansette før den tid nærmer seg?

– Du stiller gode spørsmål, men jeg har ikke gode svar. Vår prosess kommer iallfall til å ta tid. Vi blir ikke ferdige i løpet av uken.

– Er økonomien etter nedrykket slik at dere må gå for en billigere løsning enn hva dere har pleid å gjøre?

– Hvordan fotballøkonomien vil se ut om ett år, må man gjette på. Jeg har en mistanke om at fotballmiljøet og bransjen vil få et kraftig spark på leggen. Jeg tipper hele nivået kommer til å falle, også på trenere. Vi blir helt sikkert ikke lønnsledende. Men det har vi ikke vært før heller, svarer Espejord.

VG har vært i kontakt med de fire nevnte kandidatene. Her følger en gjennomgang av dem:

Per-Mathias Høgmo (60) – fast ansatt i NFF

Har en av de tyngste CV-ene i Fotball-Norge. Nylig fikk karen fra Gratangen i Troms ansvaret for trenerutdanningen i NFF. Tidligere har Høgmo vært landslagssjef for både damene og herrene. I tillegg har 60-åringen hatt toppjobber i Rosenborg, Tromsø, Fredrikstad og Djurgården.

I en SMS-utveksling med VG svarer Høgmo slik på spørsmål om han kan si om TIL-jobben er aktuell eller uaktuell:

– TIL er en klubb som står meg nært og betyr mye for meg. Samtidig har jeg startet i en ny og spennende jobb som jeg gleder meg til å skape resultater i, skriver Høgmo til VG.

Bjørn Johansen (50) – kontrakt ut året med FFK

Ingen spillere har flere enn Johansens 405 kamper for Tromsø. Etter at «Bummen» la opp i 2005, har han hatt trenerjobber i Finnsnes og Fredrikstad, hvor han er nå. Sist sesong ledet Johansen FFK til en 3. plass i 2. divisjon – syv poeng bak serievinner Stjørdals-Blink. Ingen i Fredrikstad er foreløpig permittert og Johansen styrer nå treninger hvor spillerne er delt opp i grupper på fem.

– Jeg kjenner godt til klubben, selv om jeg har vært lenge borte fra den. Så må de ha seg en ny trener. Og da er man jo i gang med spekulasjoner.

– Er det noe som kan være aktuelt for deg?

– Jeg har vært inne i bildet tidligere ganger. Nå er det sånn at jeg ikke bruker så mye tid på ting før de eventuelt realiserer seg. Jeg har sett at jeg er blitt lansert i mediene der oppe, men det har ikke vært noen formell kontakt fra klubben. Jeg forholder meg til Fredrikstad og kontrakten jeg har der.

KAN VÆRE TROMSØ-AKTUELL: Bjørn «Bummen» Johansen, her fra tiden som Finnsnes-trener under en kamp borte mot Skeid. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Gaute Helstrup (43) – kontrakt ut året med HamKam

Etter å ha vært spiller for Tromsø, Tromsdalen og FK Haugesund, tok Helstrup over trenerjobben i Tromsdalen i 2011. Der var 43-åringen i åtte sesonger, før han skrev under for HamKam i 2019. Den første sesongen med «Kamma» endte med en 10. plass av 16 lag.

Helstrup sier til VG at andre kan svare bedre enn ham på hvorfor han blir nevnt som kandidat, men peker på den lokale tilhørigheten.

– Jeg er nordnorsk, lokal og spilt for Tromsø. Men det er mange dyktige trenere med nordnorsk forankring, og gode trenere sørpå og i utlandet. Jeg er fan av Tromsø-fotballen og nordnorsk fotball. Men i år kan gjerne Tromsø bli nummer to etter HamKam, melder Helstrup.

Haakon Lunov (37) – ledig på markedet

Etter å ha jobbet i trenerteamet i klubber som Strømsgodset, Celtic og Vålerenga med Ronny Deila, ønsker Lunov å starte på en karriere som hovedtrener. Det uttrykte han også i vinter, men da gikk VIF for Dag-Eilev Fagermo. 37-åringen har et fokus på å utvikle unge spillere, og har blant andre arbeidet med typer som Stefan Johansen, Anders Konradsen og Martin Ødegaard. Lunov har tidligere vært også vært en del av analyseavdelingen til engelske Everton. Nå bekrefter han overfor VG at Tromsø-jobben er attraktiv for ham.

– Ja, det kan være interessant. Tromsø er en klubb med god historikk, sterk kultur og et sterkt fundament for spillerutvikling. Å jobbe sammen med et miljø som har uforløst potensial og ambisjoner, er alltid noe som vil trigge meg, sier Lunov.

Lokalavisen iTromsø har for øvrig laget en oversikt hvor også følgende navn settes i forbindelse med trenerjobben i TIL:

Sigurd Rushfeldt, Steinar Nilsen, Morten Gamst Pedersen, Lars Petter Andressen, Pål Arne «Paco» Johansen, Kåre Ingebrigtsen, Jonathan Hill, Bård Flovik, Kjetil Rekdal og Jørgen Isnes.

Publisert: 23.04.20 kl. 21:08

