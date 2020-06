KLUBBENE ER SKUFFET: Bærum trente med full kontakt i strid med regelverket, men blir ikke straffet av NFF. Det får konkurrentene til å reagere. Foto: Tore Kristiansen

Konkurrentene reagerer på at NFF ikke straffer Bærum: – Bare å jukse

Flere av Bærums konkurrenter er skuffet over at klubben ikke straffes av NFF for overtredelsene av regelverket.

Tirsdag kunne VG avsløre at 2. divisjonslaget Bærum SK trente med full kontakt, i strid med regelverket til myndighetene.

Onsdag bekreftet NFF at deres jurister ikke vil straffeforfølge saken. Det skuffer andre klubber.

– Jeg skjønner ikke hvorfor NFF sier det. Da sier de jo at det bare er å jukse så mye de vil. At man må få en form for sanksjon når man åpenlyst bryter reglene må være selvsagt. Ellers er det fritt fram, mener Skeid-trener Gard Holme.

Han får støtte fra Moss og trener Marijo Jovic.

– Jeg er veldig overrasket. Hvis vi setter opp regler, og noen bryter dem uten å straffes, hvorfor har vi da reglene? Da kan man gjøre hva man vil. De må føle konsekvensene, sier Jovic, og kaller avgjørelsen «nonsens».

Onsdag ettermiddag, etter at VG snakket med de øvrige klubbene, har Bærum ilagt seg en karantene på fem dager, hvor de venter med å starte full kontakttrening mens de andre starter opp.

– Ukollegialt

Både Moss og Skeid sier de ikke har hatt en eneste økt som har brutt regelverket, og mener det er svært urettferdig at Bærum nå får tilegne seg et forsprang på resten, mot regelverket. Også i Hødd reageres det på saken.

– Det er ikke noe man synes noe særlig om, det er ukollegialt. Men hvis forbundet sier det de sier, så må det bety at alle kan åpne, sier hovedtrener Kevin Knappen.

Han omtaler NFFs avgjørelse som en «svak vurdering», og er inne på et tema som flere 2. divisjonstrenere påpeker. Mange av de trenerne VG har vært i kontakt med er bekymret for at klubber nå starter opp kontakttrening, hvis det ikke sanksjoneres mot brudd på reglene.

NFF-DIREKTØR: Nils Fisketjønn. Foto: Krister Sørbø

Konkurransedirektør i NFF, Nils Fisketjønn forklarer hvorfor de ikke straffet Bærum på denne måten:

– Slik vi vurderer det har Bærum brutt mot innholdet i en veileder utgitt av myndighetene. Det juridiske grunnlaget for å anlegge sanksjonssak i forhold til brudd på idrettens bestemmelser rundt anseelse og fair play vurderes for svakt.

Han skjønner at de andre klubbene reagerer.

– Jeg har stor forståelse for at de andre klubbene reagerer på dette. Oppførselen er lite kollegial og utgjør en betydelig risiko i forhold til når vi får tillatelse til å starte opp PostNord-ligaen, sier Fisketjønn.

Vil vurderer å trene for fullt

I Eidsvold Turn vil de nå gå en runde på hvordan de skal forholde seg til avgjørelsen

– De skaper et stort dilemma for alle andre klubber. I realiteten er det et falskt krav og en falsk regel. Hvis flere kjører på, så må det tas en vurdering, sier trener Joakim Dragsten.

Dragsten sier klubben er klar for å ta opp saken med NFF på et møte som skal gjennomføres torsdag. Han påpeker at de som nyopprykket klubb er avhengig av konkurranselikhet for å kunne slå fra seg.

Nå vil de ta et møte med ledelsen i klubben før morgendagens trening, for å ta et standpunkt på hva de bør gjøre.

– Litt skremmende

Egersund-trener Ojan Bijan forteller at han har mange meninger om Bærum, men at han har bestemt seg for å holde munn.

– NFF sier de ikke vil straffe dem. Hva tenker dere om det?

– Man ser at tettpakkede demonstrasjoner, det er det ikke straff for, og fotball med full kontakt, det er det ikke straff for. Skal man tenke i den retningen, er det mange som vil utnytte det. Vi er avhengig av dugnadsånden her, sier Bijan.

Han sier at Egersund ikke kommer til å trene med kontakt som følge av at Bærum ikke har blitt straffet.

– Frykter du at andre gjør det?

– For å si det sånn: Det er allerede enorme forskjeller. Odd 2, Vålerenga 2 og Rosenborg 2 har stort sett spillere som ikke er eldre enn 19 år, og som derfor kan trene for fullt. Bærum er bare ett lag mer på listen. Og jeg tror mange er villig til å bare få tilsnakk hvis man samtidig får et konkurransefortrinn, sier Bijan.

Kvik Halden-trener Kent Bergersen sier at han ikke kjenner til hvordan Bærum har trent, og vil derfor ikke kommentere om klubben bør straffes. Fram Larvik-trener Roger Iversen og Fredrikstad-trener Bjørn Johansen har «ingen formening» om Bærum-straff.

– Ikke rettferdig

Kjelsås-trener Evind Kampen sa tirsdag at han mente bruddet på reglene bør føre til poengstraff for Bærum. Da VG forteller ham at NFF har bestemt seg for å ikke straffeforfølge saken, reagerer han slik:

– Det er litt kjedelig å måtte svare at det ikke er overraskende. Men hvem vet, kanskje NFF har planlagt at klubbene som følger reglene får en kjempefin diplom når dette er ferdig, skriver han i en SMS.

I utgangspunktet skal Fløy fra Sørlandet møte Bærum i første serierunde. Hovedtrener Nikola Trajkovic forteller at Fløy ikke har spilt med full kontakt siden starten av mars.

– Det er ikke rettferdig, og det er ikke bra for oss at de trener med full kontakt. Vi løper, og spiller pasninger uten å spille vanlig fotball. Men det er ikke min avgjørelse hva forbundet gjør, sier Trajkovic.

NFF mener det faktum at Bærum nå ilegger seg karantene kan være tegn på at sanksjoner ikke var nødvendig.

– Reaksjonene fra NFF og de andre klubbene viser at det nå ikke er tid for å ta seg til rette. Det kan ødelegge deler av arbeidet som er gjort de siste ukene for å få gjenoppta aktiviteten. Det at Bærum nå pålegger seg selv noen dagers karantene tror jeg klubbene opplever som positivt og viser at det ikke alltid er sanksjon og straff som er veien å gå, sier Fisketjønn.

