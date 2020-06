CITY-PROFILER: Manager Pep Guardiola (t.v.) og Leroy Sané. Foto: NTB Scanpix

Utenlandske medier: 315 millioner mellom krav og bud på denne stjernen

Manchester City skal kreve nesten dobbelt så mye for Leroy Sané (24) som det Bayern München er villig til å betale.

Både tyske og engelske medier melder at City vil ha rundt 735 millioner kroner, mens Bayern er klar for å overføre bare 420 millioner til City-kontoen.

Kontrakten med Manchester City går ut sommeren 2021.

Bayern-trener Hans Flick sa på sin pressekonferanse onsdag at kantspillere vil være prioritet i sommer, og Bayerns ærespresident Uli Hoeness har også gjentatte ganger uttrykt sitt ønske om at Leroy Sané skal bli en del av «Bayerns nye æra», som han uttrykker det.

Leroy Sané pådro seg en alvorlig kneskade i Community Shield-kampen mot Liverpool forrige sommer og har derfor ikke spilt en eneste kamp for City denne sesongen.

Han var imidlertid på god vei tilbake da Premier League ble nedstengt som følge av corona-viruset.

Kingsley Coman (23) sier dette om mulig konkurranse fra Sané:

– Da jeg kom hit til Bayern, hadde jeg konkurranse fra legendene Franck Ribéry og Arjen Robben, så det er ikke noe problem for meg, sier han til Bild Sport.

Onsdag er altså Eintracht Frankfurt motstander i semifinalen i cupen. For to år siden trakk Frankfurt det lengste strået i cupfinalen mellom de to lagene - og feiret sin største triumf siden 1980-tallet.

– Unntaket er om klubben sier at de ikke trenger meg, men det tror jeg ikke.

Samtidig er City i forhandlinger med agenten til Malang Sarr om en overgang for midtstopperen. 21-åringen har ikke skrevet ny kontrakt med Nice og er nå ledig på markedet. City skal være først i feltet blant klubbene som ønsker seg forsvarsspilleren, som også kan brukes som venstreback.

