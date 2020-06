IKKE I TROPPEN: Erling Braut Haalands skade gjør at han hverken er på banen eller på benken i lørdagens kamp mot Hertha Berlin. Foto: FRIEDEMANN VOGEL / EPA

Derfor spiller ikke Haaland: – Tror han har godt av en pause

Borussia Dortmund spiller uten Erling Braut Haaland (19) også i lørdagens kamp mot Hertha Berlin. Pappa Alfie mener at sønnen har godt av en pause.

Det var i toppkampen mot Bayern München den 26. mai at den norske spissen kolliderte med dommer Tobias Stieler og ble skadet, slik at han ikke har kunnet spille de to kampene som har vært etterpå.

– Syns det var litt tidlig nå, så da venter de til neste uke, sa Alfie Haaland på Viasat-sendingen lørdag. Sønnen sitter heller ikke på benken i Dortmund.

– Jeg er snart tilbake. Det er ikke så veldig alvorlig med kneet, sa Erling Braut Haaland selv til Dortmund-podkasten som ble publisert torsdag. 19-åringen skal ifølge Dortmund-trener Lucien Favre ha trent sammen med resten av laget i 40 minutter samme dag.

Dortmund vant stort mot Paderborn, til tross for at ikke Haaland var med. Lørdag er det Hertha Berlin som står på motsatt banehalvdel.

– Han fikk seg jo en skade mot Bayern München. Det er vel for å ta det litt rolig. Det var litt overbelastning på diverse ting, så jeg tror han hadde godt av en liten pause. Det passet helt perfekt det, sier Alfie Haaland til Viasat.

– Han fikk en liten tvist i kneet sitt, ikke noe alvorlig, men nok til at han måtte stå over den kampen.

Pappa Haaland bekrefter at sønnen har trent med laget denne uken:

– Han sier selv det føltes bra på trening. Det er ganske frustrerende hvis du føler deg okay. Da har du lyst til å bli med score mål og å vinne med lagkameratene.

– Han ville spille selv? ble Alfie Haaland spurt.

– Han vil jo spille om han har en halv fot. Det er nå greit at det er andre som tar de beslutningene.

Faren tror at Erling Braut Haaland kommer til å ha godt av ferie etter en fotballsesong som var ekstremt hektisk før corona-nedstengningen.

– Han ser veldig frem til at sesongen skal bli ferdig. Det skal bli godt med litt ferie. Han vil jo egentlig spille hele veien. Han føler seg pigg og føler seg klar til å bidra i de siste kampene.

