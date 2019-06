FØLGER NORGE 24/7: Det norske landslaget følges døgnet rundt av en bevæpnet fransk politikvinne i VM. Foto: Jostein Magnussen/VG

Norge følges av bevæpnet politikvinne: – Føler meg trygg

NICE (VG) Når det norske fotballandslaget reiser rundt til ulike franske byer i VM, har de med seg en egen bevæpnet politikvinne til enhver tid. Caroline Graham Hansen (24) opplever sikkerheten i mesterskapet som god.

– Jeg føler meg trygg. Det er ikke noe vi bruker mye tid på å tenke på. Vi stoler på at arrangørene har satt opp god sikkerhet, sier Maria Thorisdottir til VG på spillerhotellet i Nice.

Frankrike har vært rammet av flere terrorangrep de siste årene og for snart tre år siden var det nettopp Nice som ble rammet på Frankrikes nasjonaldag. En lastebil kjørte inn i en folkemengde ved byens strandpromenade og 84 mennesker ble drept.

– Vi har en politikvinne som følger oss 24/7 gjennom hele mesterskapet og det er hun som tar seg av sikkerheten, sier Heidi Støre, prosjektansvarlig for fotball-VM i Norges Fotballforbund, til VG.

Politikvinnen følger de norske spillerne så godt som til enhver tid og bærer våpen på hoften.

PÅ PLASS: Den franske politikvinnen følger Norge døgnet rundt gjennom VM. Her avbildet på den norske treningen i Nice onsdag. Foto: Jostein Magnussen/VG

I tillegg brukes også lokalt politi i sivilt for å følge med på spillerne når de forlater hotellet. Støre sier at de forholder seg løpende til de råd og retningslinjer de får fra politiet og FIFA (Det internasjonale fotballforbundet).

Caroline Graham Hansen sier hun opplever sikkerheten under mesterskapet som god.

– Til og fra kamper er det politieskorte med væpnet politi. Jeg tenker at man får ikke gjort så mye mer med det og jeg regner jo med at etterretningen rundt et så stort arrangement som VM er utrolig høy og på topp, sier Graham Hansen til VG.

– Vi kan ikke gjøre annet enn å stole på at det er bra. Man føler seg jo trygg når man ser mye synlig politi i gatene, sier hun.

Følger ikke samme råd som svenskene

Før åttedelsfinalen mot Australia bor fotballjentene bor på et hotell lands promenaden i byen. Det samme gjorde det svenske landslaget før sin andre kamp i gruppespillet.

Til Fotbollskanalen sier Sveriges Olivia Schough at spillerne har fått beskjed om visse ting de skal tenke litt ekstra på under VM.

– Vi skal ikke bevege oss rundt i en stor gruppe med landslagsklær på oss. Da synes man mer. Ellers skal vi være oppmerksomme. Unngå å ha på oss hodetelefoner og så videre, sier Sveriges Olivia Schough til Fotbollskanalen.

De norske spillerne har ikke fått beskjed om å unngå å gå i store grupper ikledd landslagsklær.

– Vi har regler på at det ikke er lov til å gå alene. Vi skal alltid være en gjeng. Vi var jo en stor gruppe som gikk sammen ned til stranden for å kjenne litt på vannet nå nylig, sier Therese Sessy Åsland.

– Jentene skal til enhver tid gi beskjed om hvor de er hvis de forlater hotellet, slik at vi vet hvem som er ute dersom noe skulle skje. Ingen av spillerne får lov til å gå alene, og ingen får lov til å gå ut som kvelden, sier Støre.

– Vi oppfordrer dem egentlig bare til å være forsiktige og bruke sunn fornuft hva gjelder sikkerhet, avslutter Støre.

Publisert: 21.06.19 kl. 13:38