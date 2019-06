HOLDER SAMMEN: Det norske laget på trening i Le Havre for to dager siden. Foto: Bjørn S. Delebekk

Her er Norges Muhammad Ali-hemmelighet

LE HAVRE/OSLO (VG) På vei mot VM-kvartfinalen er Norges suksesslandslag blitt kjent for sitt «sterkere sammen»-motto. Men hittil har det vært en godt bevart hemmelighet at kanskje tidenes største idrettsmann er en inspirasjon til det.

– Det startet under Martin Sjögrens første samling på La Manga i januar 2017, forteller Jan Ove Nystuen, leder for merkevare i Norges fotballforbund.

Da Norges den gang nye landslagssjef overfor landslagstroppen i klartekst understreket nødvendigheten av å sette «vi» foran «jeg», ble Nystuen påmint Muhammad Ali og hans dikt «Me We».

Det er omtalt som verdens korteste dikt.

Muhammad Ali skal ha fremført det første gang i forbindelse med en tale han holdt til studenter ved Harvard i 1975, året etter hans legendariske «Rumble in the Jungle»-oppgjør mot George Foreman i Kinshasa i daværende Zaire.

– Vi ønsket å sette et begrep som vi kunne samle oss om. Det var da det falt ned på «Me We». Martin (Sjögren) ville ha «we» foran jeg-et. Det måtte inn i vi-et. Da kom «sterkere sammen», forklarer Jan Ove Nystuen.

Han forteller at det ble «vesentlig» forsterket etter det første mesterskapet med Sjögren (43) som sjef. Det endte som fiasko. Så kom seieren over Nederland i VM-kvaliken i september i fjor; en slags første bevis på at landslaget virkelig var sterkere sammen.

Eller «living the brand», som Nystuen uttrykker det: Sjögrens kvinner var i stand til å leve opp til merkenavnet, eller mottoet - nå med emneknagg: #sterkeresammen.

SLAGORDET: Guro Reiten og armbåndene som er prydet med teksten «Me We». Foto: NFF

Og preget i armbånd med opprinnelsen «mewe», som også er lagt inn i stoffet og symbolet på landslagsdrakten Norge spiller i under VM - på innsiden av den.

– Vi må stå sammen. «Sterkere sammen» er ikke bare noe man sier, understreker Jan Ove Nystuen.

Han påpeker også at dette ikke gjelder kvinnelandslaget alene. Det gjelder like mye for herrelandslaget, og for alle Norges landslag i fotball.

Armbåndet med Muhammad Alis kjente strofer i nærmere åsyn. Foto: Privat

På spørsmål om i hvilken grad kvinnene på VM-laget her i Frankrike er klar over opprinnelsen til mottoet, det vil si Muhammad Ali og hans dikt på to ord og fire bokstaver, svarer han at spillerne som var med på den første samlingen i Spania for to og et halvt år siden var innforstått med det, men at det ikke er trædd ned over hodene på noen.

– Vi har ikke snakket så mye om Ali. Men det var der det begynte. Med vi-et er sterkere enn jeg-et, falt alt på plass. Du skulle bringe den sterkeste versjonen av deg selv inn i vi-et, sier Jan Ove Nystuen i Norges fotballforbund.

Spillerne har av hensyn til egen og motstandernes sikkerhet ikke anledning til å bruke armbåndene med innskriften «mewe» under kamp og trening. Nystuen har imidlertid lagt merke til at kvinnelandslagets spillere har gjort det på fritiden frem mot kvartfinalen mot England i Le Havre i kveld.

