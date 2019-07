FEIRET: Molde-spillerne samlet seg etter 2–0-scoringen til Ohi Omoijuanfo, som kom etter et praktangrep. Foto: Trond Reidar Teigen/NTB scanpix

Superangriperne herjet i toppkampen mellom Odd og Molde

SKIEN (VG) (Odd-Molde 2–2) Leke James (26) og Ohi Omoijuanfo (25) så ut til å ordne Molde-seier med hver sin scoring, men fire minutter før slutt viste Torgeir Børven (27) hvorfor også han er blant Eliteseriens mest målfarlige spillere.

Børven møtte en corner fra innbytter Filip Delaveris på første stolpe og stanget ballen i motsatt hjørne. Hodestøtet reddet det som kan være et uhyre viktig Odd-poeng i kampen om eliteserietittelen.

Det skjedde etter at Molde gikk til pause med 2–0-ledelse. Først dunket James inn sitt femte mål på de tre siste kampene 20 minutter ut i oppgjøret. Så fulgte Omoijuanfo opp med å avslutte et nydelig Molde-angrep på Skagerak Arena til 2–0 syv minutter senere.

Nettkjenningen var den 10. for sesongen for Eliteseriens toppscorer.

REDUSERTE: Nordkvelle banket inn 1–2 like etter pause. Foto: Teigen, Trond Reidar / NTB scanpix

Comeback

Odd ble møtt av buing fra enkelte supportere da dommer Ola Hobber Nilsen blåste av for 45 spilte minutter, men bare sekunder ut i 2. omgang ga Fredrik Nordkvelle hjemmepublikumet en redusering å juble for.

På pasning fra Børven smalt indreløperen ballen over hodet på Molde-keeper Alexandro Craninx, noe som førte til en voldsom energiutløsning blant lagkameratene.

Det neste kvarteret handlet alt om Odd, og Molde slet med å forsvare seg.

Brennhete angripere

Med nummer én, to og tre på Eliteseriens toppscorerliste på plass på kunstgresset i Skien, i henholdsvis Omoijuanfo, Børven og Magnus Wolff Eikrem, lå det an til å bli et målrikt oppgjør.

I løpet av matchen viste i tillegg James hvorfor han har kapret en plass i Molde-angrepet, med nok en nettkjenning.

Det så også lenge ut til at Molde skulle øke avstanden til Odd på toppen av tabellen, men trener Dag-Eilev Fagermo kunne i stedet brøle av glede da Børven satte inn sitt 9. mål for sesongen helt på tampen av kampen.

Utligningen gjør at Odd tar steget opp på delt annenplass med Bodø/Glimt. Begge har 26 poeng, mens Molde har rundet 30. Romsdalingene har på sin side to kamper mer spilt enn de to nærmeste konkurrentene.

