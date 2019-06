POSITIV DOPINGPRØVE: Ibrahima Wadji. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Wadjis positive dopingprøve: Svikten er elementær

Det skal være barnelærdom for en toppidrettsutøver at medisin som er innkjøpt i utlandet, må sjekkes særdeles nøye.

Akkurat dette er trolig Ibrahima Wadjis største problem når det gjelder hvor lang utelukkelse han har i vente.

Det som kommer til å skje fremover, er en svært konkret vurdering av skyldgrad, og i denne saken er det vanskelig å anslå hvor lang tid Haugesund-spilleren har i vente på sidelinjen.

Her kan det være lurt å rydde litt i landskapet først som sist, all den tid historien viser at dobingdebatter fort fjerner seg litt fra det faktuelle:

* Wadji har testet positivt på morfin. Det er et stoff som står på dopinglisten, i kategorien «S7», og som det er forbudt å anvende i forbindelse med konkurranse.

Her ble han testet av Antidoping Norge i forbindelse med kampen mot Kristiansund 19. mai.

Det er altså ingen tvil om at begrepet «doping» er dekkende for saken.

To av tre kriterier må være oppfylt for at et stoff skal havne på dopinglisten. Her er det både snakk om helserisiko og at det kan skade idrettens anseelse, og da er det ikke utslagsgivende at stoffet ikke forbindes med det tredje kriteriet, potensial for prestasjonsfremmende effekt.

Morfin et stoff som er kategorisert blant de «lettere» i antidopingøyemed, såkalte særskilte stoffer.

Derfor kan han få alt fra ingen straff til fire års utestengelse.

Dette er til forskjell fra Therese Johaugs dopingsak, som gjaldt et anabolt steroid. Det er straffen minimum ett år så lenge utøveren er noe å bebreide.

Hvordan skal vi så kategorisere Wadji-saken?

Så langt er det ingenting som tyder på forsett, og ingen har trukket forklaringen hans i tvil.

Likevel er forklaringen en gigantisk hodepine for 24-åringen, all den tid den bryter så fundamentalt med kravene det er velkjent at stilles til utøvere.

Enhver har ansvaret for hva som inntas i egen kropp.

Om du tar medisin en annen har kjøpt i Senegal uten å sjekke innholdet, er det et skjerpende argument, som taler mot en straff i det helt nedre sjiktet.

Dersom det viser seg at dette er en sak som enten handler om sløvhet eller uvitenhet om kravene som stilles til utøvere, vil det forhåpentligvis være en vekker for fotballen fremover.

Det er tidligere avdekket at enkelte bagatelliserende holdninger til doping er et problem for fotball. Det denne saken uansett underbygger, er at alvorlige problemer kan oppstå uavhengig av om man gjør noe for å få prestasjonsfremmende effekt av det eller ei.

Dopingreglene gjelder jo like mye for fotballspillere som for andre utøvere, uansett sakens karakter. Og vi vet lite om bevissthetsgraden rundt rutiner og sikkerhetsmekanismer i denne idrettsgrenen, for eksempel rundt medisinbruk, sammenlignet med hva andre har fått smertefullt erfare.

Ifølge ledelsen i FK Haugesund er det ikke manglende rutiner i klubben som har medvirket til denne saken, da det understrekes at klubben krever full oversikt over spillernes medisinbruk.

I tillegg til at en sak som denne alltid vil være kjedelig, tilfører tidspunktet for dette en ekstra negativ dimensjon, ettersom det var snakk om at Wadji kunne være aktuell for et Rosenborg med behov for en goalgetter.

Nå blir det i stedet en uviss fremtid for spissen.

Det neste som skjer, er at påtalenemnda i Antidoping Norge vil behandle saken. Så er spørsmålet om det vil ende med en sak for domsutvalget i NIF, eller om en reaksjon avgjøres på et administrativt nivå i samråd med den dopingtatte.

Uansett har både Wadji, klubben og norsk fotball fått en sak vi svært sjelden ser, og som ser ut til å være hinsides unødvendig, all den tid den så enkelt kunne vært unngått ved en elementær sjekk av innholdet.

Det siste gir det en aldri så liten dèja-vu-følelse av å hamre ned på tastaturet, og det er strengt tatt bare trist.

Enkel egenbeskyttelse burde en som lever av å drive idrett, evne å oppdrive.

Publisert: 24.06.19 kl. 09:40