KrF-politiker ut mot NFF: – Blir ordentlig sint

Stortingsrepresentant Jorunn Lossius (KrF) reagerer kraftig på at Norges Fotballforbund (NFF) opphever forbudet mot alkohol på norske idrettsarenaer.

– Det er utrolig skuffende. Jeg kjenner at jeg blir ordentlig sint. Alkohol hører ikke hjemme på idrettsarenaer. Vi har et ansvar for å skape trygge områder hvor barn og unge kan delta og se sine idrettshelter, uten at voksne er beruset. For det vet vi gjør barn utrygge, sier Lossius til VG.

Uttalelsene kommer kort tid etter at VG meldte at Norges Fotballforbund åpner for alkoholservering for vanlige supportere på norske stadioner. Nå blir det opp til kommunene å avgjøre om klubbene får skjenkebevilling.

– Det er også skuffende fordi det bryter med kulturen vi har skapt med trygge og alkoholfrie soner for barn og unge. De fleste sosiale soner i samfunnet skal være alkoholfrie, og slik bør det fortsette. NFF har nylig lansert 11 punkter for å stoppe vold og trusler på fotballbaner. Da syns jeg det er et paradoks at de samtidig åpner opp for alkoholservering på fotballarenaer. Det henger jo ikke på greip, mener Lossius.

– Hører ikke sammen

– Kjøper du argumentet med at det ikke bør være ulovlig å ta seg et glass vin eller øl på fotballkamp når du kan gjøre det på et teaterstykke?

– Nei. For det er en kjempeforskjell. Teaterstykker har gjerne en øvre aldersgrense. Og du får ikke vinservering på Hakkebakkeskogen! Det gjør du ikke. En fotballkamp skal være åpen for alle. Det er noe av det fine med idretten. Det er derfor alkohol og fotball ikke hører sammen, sier Lossius.

– Hvilket grunnlag har du for å si at alkohol skaper en utrygg arena for barn?

– Det sier all forskning. Vi har nok av bekreftelser på at barn blir utrygge når de ser voksne endre atferd på grunn av alkohol. Alt dette skaper utrygghet hos barn. Dette er rett og slett NFF som setter hensynet til idrettsledere foran barnas.

Høyre jubler

Nicolay Øyen Langfeldt er nestleder i samferdsels- og miljøutvalget i Oslo bystyre for Høyre. Han reagerer slik på NFFs regelendring:

– Vi jubler! Vi kommer til å fremme et forslag i bystyret om at de klubbene som ønsker å få muligheten til å servere alkohol, skal få bevilling. Det er en vinn-vinn-situasjon. Klubbene får flere inntekter og publikum får muligheten til å ta seg en øl, som kanskje gjør tilbudet mer interessant. Det gir tilbudet en ekstra dimensjon, sier Øyen Langfeldt til VG.

– Hva med argumentet om at det kan skape en utrygg opplevelse for barn?

– Jeg tror at man kan løse det veldig greit. Ta for eksempel Vålerengas Intility Arena her i Oslo. Det stadionet er laget på en måte som gjør at du veldig gjerne kan ha områder som er tilrettelagt for familier hvor alt er alkoholfritt. Jeg tror også at det er ganske naivt å mene at det ikke finnes berusede mennesker på fotballkamper i dag. Det som skjer, er at de gjerne drikker seg fulle før kamp og har med seg smuglersprit inn.

Flere reagerer

Pernille Huseby er generalsekretær i Actis, som blant annet jobber for å redusere skadene fra bruk av alkohol.

Hun deler Lossius’ bekymring og reagerer kraftig på NFF-vedtaket.

– Vi er veldig skuffet over at Fotballforbundet setter hensynet til pengeinteresser foran sårbare barn og unge. Over 90.000 barn lever i hjem der minst én av foreldrene drikker for mye. For dem skal fotballkampen være et fristed der de ikke trenger å bekymre seg for fulle folk, sier Huseby.

– Det er paradoksalt at NFF varsler at de tar kraftige grep mot dem som utøver vold på fotballbaner samme dag som de åpner for alkoholservering på de samme banene. Sammenhengen mellom beruselse og vold er jo godt dokumentert. Det er svært uheldig med denne koblingen mellom alkohol og idrett.

Huseby vil nå oppfordre kommunepolitikerne til å tenke på dem som av ulike årsaker sliter med alkohol og hensynet til barn og unge – for deretter å si nei til skjening på fotballarenaer.

Pål Bjerketvedt, som er generalsekretær i Norges Fotballforbund, var forberedt på reaksjoner da VG snakket med ham tidligere på dagen.

– Jeg har respekt for at det vil være motstand, men i praksis er det ingen stor endring. Formelt er det en endring. Regelverket har hengt etter praksis, kan du si. Dette er en tilpasning. Et utgangspunkt for oss er at det ikke skal være noe skille mellom dem som har lov til å ta seg et glass vin eller øl på VIP-en og en vanlig supporter, har Bjerketvedt uttalt til VG.

