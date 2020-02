BRUDD? Pogbas bror sier at franskmannen vil forlate Manchester United. Foto: Richard Sellers / PA Wire

Pogbas bror: – Alle vet at han vil forlate Manchester United

Paul Pogbas (26) bror har satt ytterligere fyr på ryktene om at franskmannen vil forlate Manchester United. I et intervju på spansk TV forklarte han hvorfor broren ikke vil være i den engelske klubben.

Etter at Pogbas agent, Mino Raiola, i går gikk til angrep på Solskjær, har broren til Paul Pogba nå uttalt seg til spansk TV om den evigvarende overgangssagaen.

– Alle vet at Paul vil forlate Manchester United, sa Mathias Pogba til spanske El Chiringuito ifølge Manchester Evening News.

Storebroren forklarte også hvorfor Pogba nå vil forlate den engelske storklubben.

– Han vil spille Champions League-fotball og vinne titler. Vi vet alle at det ikke kommer til å skje i Manchester United. Vi får se hva som skjer til sommeren, fortalte storebror Pogba.

Pogba er for øyeblikket ute med en ankelskade. Han har kun deltatt i syv seriekamper denne sesongen og blir trolig ute en stund til, ettersom han ifølge Solskjær akkurat er i gang med å løpe på tredemølle.

BRØDRE: Paul Pogba (i midten) med brødrene Mathias (til venstre) og Florentin. Foto: Vianney Le Caer / TT NYHETSBYRÅN

Selv om han ikke har vært mye på fotballbanen, har overgangssagen fortsatt i full kraft, helt fra forrige sommer. Da uttalte agent Mino Raiola at franskmannen hadde gitt tydelig beskjed til United-ledelsen om at han vil bort fra Manchester.

Likevel forlot han ikke klubben i det overgangsvinduet, men tidligere denne uken var Raiola på banen igjen, og uttalte at han hadde hatt samtaler med Juventus om en overgang for Pogba. Det provoserte frem et svar fra Solskjær på pressekonferansen før mandagens kamp mot Chelsea.

– Jeg har ikke snakket med Mino, det er helt klart. Og jeg har ikke satt meg ned og bedt Paul fortelle agenten sin hva han skal si. Men Paul er vår spiller, ikke Minos, svarte Solskjær i det som har blitt omtalt som et stikk mot Raiola av engelske medier.

Det fikk Raiola til å tenne på alle plugger mot Solskjær på Twitter mandag kveld.

– Paul er ikke min og definitivt ikke Solskjærs eiendom. Paul tilhører Paul Pogba. Man kan ikke eie et menneske i Storbritannia eller noe annet sted, sånn har det vært lenge. Jeg håper at Solskjær ikke ønsker å antyde at Paul er hans fange, skrev superagenten.

Og dermed ser sagaen ut til å fortsette med full kraft frem til sommeren.

