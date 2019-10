Norges kvalikhåp trolig ute etter uavgjort i Romania: – Det føles som et tap

BUCURESTI (VG) (Romania-Norge 1–1, Sverige-Spania 1–1) Norges mulighet til å gå videre fra den ordinære EM-kvalifiseringen ser ut til å være spolert.

– Det er utrolig skuffende. Vi skal ikke slippe inn mål i dag. Vi visste at vi kom til å score. Det er fortsatt matematisk mulig. Så vi får vinne de to siste kampene, så får vi se, sa Alexander Sørloth til TV 2.

– Vi kontrollerer i 1. omgang, så bytter vi for å få mål. Og så lager vi altfor mye rom for dem, og så får de sjanser. Heldigvis reddet Jarstein straffen, sa Joshua King.

– Det føles som et tap, fastslo han i TV 2-intervju.

Etter syv av 10 spilte kvalikkamper måtte Norge vinne den åttende her i Romania for å opprettholde sjansen til å ta seg direkte til EM. Lars Lagerbäcks menn var utpekt som favoritter i forkant, men kvelden ble ikke som ønsket for Martin Ødegaard (20), Kristoffer Ajer (21) og resten av det norske laget.

– En merkelig kamp. I 2. omgang blir det altfor oppjaget, vi klarer ikke å beholde roen. Det føles bare som kaos, sa Ødegaard i TV 2-intervju.

– Vi skal avgjøre i 1. omgang. Men vi er ikke tilstrekkelig effektive, sa Lagerbäck til TV 2.

– Vi skal klare å roe oss ned, men vi blir overambisiøse. Det luktet litt at de ville for mye, fortsatte svensken.

– Jeg antar at det er kjørt, sa han om muligheten til å bli topp to i gruppen.

Etter en rotete første omgang, ble den andre langt verre. Bare seks minutter etter pause fikk Romania straffe, og Rune Almenning Jarstein (35) var den eneste som kunne holde Norge inne i kampen. Det gjorde også sisteskansen med en glitrende enhåndsredning, men de norske gutta var rystet.

Det bidro til at Ajer lot fotrappe Alexandru Mitrita (24) avansere innover i banen like etterpå, før rumeneren benyttet muligheten til å plassere inn 1–0 i det lengste hjørnet. Hadde det ikke vært for at 194 centimeter høye Alexander Sørloth stanget inn 1–1 på overtid, ville kvalikhåpet ha vært ute.





















Veien videre

Parallelt spilte Sverige uavgjort hjemme mot Spania. Det bidrar til at Norges kvalikhåp er syltynt. På grunn av seieren i den tidligere spilte Nations League-gruppen, lever likevel EM-drømmen for Norge.

De norske gutta er først avhengig av at Sverige spiller uavgjort mot Romania og taper mot Færøyene for å ta seg videre fra kvaliken. Det virker som et lite sannsynlig scenario – men Norge har Nations League å falle tilbake på.

Der venter i tilfelle en semifinale i mars hjemme på Ullevaal. Med en seier vil Norge spille finale kort tid etterpå om retten til å være med i neste sommers EM.

Falt i kvalitet

Mot Romania klarte Norge aldri å prestere som i den sterke 1–1-kampen mot Spania sist lørdag. Både rytmen og pasningskvaliteten var dårlig, mens laget ga fra seg store rom for rumenerne å kontre i.

Det bidro til en hektisk kveld for Jarstein, som hadde flere gode redninger.

Offensivt var typer som Joshua King, Ødegaard og Ole Selnæs uvant unøyaktige. Det bidro til at Norge mistet kontrollen på matchen i andre omgang, noe et heltent hjemmelag var nær ved å utnytte til det fulle.

