PYRO: Den gule pyrorøyken som skimtes til høyre i bildet har blitt snakkisen etter «Slaget om Nord-Norge» sist måned. Etter kampen har det blusset opp en konflikt mellom klubben og supporterne. Foto: Mats Torbergsen / NTB scanpix

Bodø/Glimt refses for «overreaksjon»: – Grotesk behandling av egne supportere

Klanen kaller det «åpenbar mangel på kunnskap», mens GodsetUnionen håper de tar til fornuften. Bodø/Glimt har fått flere i Fotball-Norge på nakken etter å ha stengt supporterfeltet på Aspmyra.

– Å gud bedre, Glimt! Grotesk behandling av egne supportere. Snakk om å være i utakt med både kultur og samtid, skriver den populære fotballpodkasten «Pyro & Pivo» på Twitter.

For etter nettopp bruk av pyro under hjemmekampen mot Tromsø tok Glimt-ledelsen drastiske grep. De har nå stengt supportertribunen «i påvente av at de kan gjenopprette tillit til supporterne», samt lagt ned forbud mot all tifo (bannere) resten av sesongen. Pyvo & Pivo-programleder Morten Galåsen utdyper utsagnet fra tweeten, og mener Glimt går altfor langt med sine reaksjoner.

– Det som er grotesk her er den voldsomme overreaksjonen ovenfor supporterne. Å stenge feltet går utover flere hundre som ønsker å være der for å støtte laget, selv om det bare er en håndfull som har gjort noe galt. Jeg forstår ikke helt hva Glimt har tenkt her, sier han.

Supporterleder i Glimt, Janne Ruden, sa til VG mandag at hun vurderer å trekke seg på grunn av denne saken, og på Twitter har hun og Glimt-supporterne fått støtte fra både Klanen og GodsetUnionen.

– Idioti

Det var Klanen-talsmann Erling Rostvåg som la ut tweeten på vegne av Vålerenga-supporterne mandag kveld. Til VG utdyper han hva han mente med meldingen.

– Det å kollektivt avstraffe et helt supporterfelt basert på et fåtalls menneskers handlinger er idioti. Det er en oppskrift på å ikke få til et samarbeid. Glimt-supporterne har ingenting å tape på å ikke samarbeide nå, sier han.

Han forklarer også hva han mener er «åpenbar mangel på kunnskap».

– Det er kunnskapsløst rundt risikoen med pyro. Vi i supporterklubbene vet veldig godt hvordan det fungerer, og hvordan det skal brukes trygt. Altså, vi har utdannede sertifiserte pyroteknikere, så det er dumt å si at de ikke vet hva de prater om. Så lenge det er tilstrekkelig avstand mellom tifoen og pyroen er det ikke et problem, sier Rostvåg.

Godsetunionen-leder Thor Arne Hanssen er enig.

– Det er helt hull i hodet av Glimt å straffe supporterklubben slik. Det dreper engasjementet og ødelegger supportermiljøet. Det vil alltid være folk som gjør ting som ikke passer seg, men det kan ikke ødelegge for alle, sier han.

Frode Thomassen, som er daglig leder i Bodø/Glimt, understreker at dette ikke er snakk om noen kollektiv straff.

– Det handler om kollektiv trygghet. Vi er ikke imot lovlig bruk av pyro, men når det blir brukt uforsvarlig slik det ble mot Tromsø er det vårt ansvar å iverksette tiltak. Man kan gjerne henge seg opp i sånne detaljer, men vi er opptatt av sikkerhet og trygghet. Det var uakseptabelt det som skjedde søndag, og det skal aldri skje på Aspmyra igjen, sier han.

TIFO: Slik pyntet Klanen Intility Stadion til fest før kampen mot Strømsgodset i mai. Bodø/Glimt supporterne kan bare glemme å bruke «tifo» resten av sesongen. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

– Uten publikum har de ikke et produkt

Supporterkollegaene tror hele sesongavslutningen kan bli ødelagt om de ikke snur.

– Nå mister de nok en del tilskuere, og uten publikum har de ikke et produkt. Det er synd for dem som har hatt en veldig fin sesong at det er det her folk kommer til å huske, sier Hanssen.

– De ødelegger for seg selv. Uten en aktiv supporterklubb kan fotballkamper være ganske triste greier. Forutsetningene for en bra feiring ved en eventuell medalje er i alle fall betydelig redusert. Det er trist for dem, sier Rostvåg.

Men begge føler seg sikre på at Bodø/Glimt kommer til å snu i saken, og «gi tilbake» supporterfeltet før hjemmekampen mot Mjøndalen 21. oktober.

Glimt-leder Thomassen sier også at feltet er midlertidig stengt, og at det er fullt mulig at det er åpnet igjen til kampen mot Mjøndalen om de blir enige med supporterne.

– Men da kan vi ikke ha slike hendelser, fortsetter han.

STØTTE? Klanen-talsmann Erling Rostvåg er usikker på hvor mye støtte Håkon Evjen (t.h.) og resten av Bodø/Glimt-laget vil få i sesongavslutningen om supporterklubben blir fjernet fra Felt J på Aspmyra. Foto: Mats Torbergsen / NTB scanpix

Reagerer på rasismesetning

I en bisetning i klubbens pressemelding mandag skriver de at de tre supporterne er utestengt også på grunn av rasistiske tilrop. Rostvåg mener det er helt feil å sidestille rasisme med bruk av pyro.

– Det er helt meningsløst å ha det i en leddsetning med pyroteknikk. Det ene er hat mot utsatte grupper i samfunnet, mens det andre er et ønske om å lage fest. Det er ikke noe man sidestiller, sier en krass Rostvåg.

Galåsen fra «Pyro & Pivo» mener også det ble uheldig ordlagt.

– Jeg reagerer på at det kommer i en bisetning at det ble ytret rasistiske rop. Det ble som en parentes ved siden av at noen hadde tent på bluss. Jeg ville startet der, om jeg var Glimt, sier han.

Thomassen sier følgende om kritikken:

– Rasisme er også helt uakseptabelt. Vi griper det på akkurat samme måte. Ulovlig pyro er et element, rasisme er også helt uaktuelt. Det vil vi også bli kvitt. Jeg kjenner meg ikke igjen i kritikken at det kommer i en bisetning. Det er to ting vi ønsker å bli kvitt.

