TOK KJØKKENVEIEN: Landslagskaptein Stefan Johansen tar tak rundt Martin Ødegaard etter at landslagsspillerne som fikk lunsjen servert av Norges «VM-kokk» Christer Rødseth tirsdag. Foto: Frode Hansen

Ekspertene om Ødegaards Spania-rolle: – Fungerer overalt nå

KALBAKKEN (VG) For Martin Ødegaard (20) er det ett fett hvor han spiller. TV 2-ekspert Jesper Mathisen tror Lars Lagerbäck gjentar grepet med å plassere Ødegaard på topp mot Spania.

– Da han valgte som han gjorde mot Sverige, og de var veldig fornøyde selv, tror jeg det blir lignende nå, med Ødegaard i en fri, offensiv rolle når Norge skal angripe eller presse. Med Haaland ute er det ikke noe åpenbart spissalternativ. Med Ødegaard i den rollen, kan laget ligge nærmere 4–5–1 defensivt. Husk at Norge har vist svakheter både mot Romania og Sverige i 4–4–2 på hjemmebane, vurderer Mathisen om Lagerbäcks laguttak før gruppefavoritt Spania kommer til Ullevaal lørdag kveld.

– Ødegaard fungerer overalt nå, pluss at han får litt kortere løp defensivt i 4–4–1–1. Minuset sist var at han kom litt for mye tilbake og til sidene og dermed isolerte King litt, mener Ståle Solbakken – som omtrent kjører samme 4–4–2-system som Lagerbäck når han setter opp startelleveren til FC København.

Solbakken løfter samtidig Alexander Sørloth inn diskusjonen. Den Crystal Palace-eide trønderen har markert seg bra i låneoppholdet i tyrkiske Trabzonspor, men ikke startet for Norge siden november 2017.

– Han får pluss for dødball, innkast, fysikk, andreballspill og at de kan slå «den lange». Spørsmålet er hva King trives med, og i et kampbilde der Spania har ballen 65–70 prosent av tiden, hva prioriterer vi med ball når vi angriper mot etablert? Ødegaard skal nok finne noen luker både til høyre og i midten i sin nåværende form. Det blir også et spørsmål om hvem som spiller på høyrekanten hvis Ødegaard blir hengende, sier Solbakken.

Lagerbäck beskrev 1–1-kampen mot Sverige sist som den beste bortelandskampen gjennom hans snart tre sesonger som norsk landslagssjef. Det var også da han plasserte Ødegaard som såkalt hengende spiss, en rolle som 4–4–2-konservative Lagerbäck ikke har benyttet seg av siden han var svensk sjef på tidlig 2000-tall.

– Det er samme for meg. Jeg har spilt mye kant og mye 10'er. Nå har vi iallfall to måter å spille på som vi behersker veldig bra og kjenner godt. 4–4–2 har vi jobbet lenge med og det kjenner vi. Å jobbe med et annet system gjør oss mer uforutsigbare. Det er sikkert også vanskeligere for Spania å tyde hva som kommer, mener Ødegaard selv – som garantert er blant de første Lagerbäck plasserer på arket når han tar ut laget mot Spania.

– Jeg mener vi gjorde en god figur mot Sverige i 4–4–1–1. Nå har vi bevist at vi kan spille slik mot et godt lag på bortebane. Defensivt vil jeg si ja, men vi trenger å score mål for å vinne kamper, sier Joshua King.

Etter Sverige-kampen påpekte han riktignok at det er lettere å være to fremme enn bare én, men han svarer «Lars har planen» på spørsmål om hva som vil være klokest mot Spania.

Det eneste sikre er at King får favorittrollen som spiss i Lagerbäcks Norge. Premier League-høsten i Bournemouth har stort sett handlet om noe annet, for der har manager Eddie Howe plassert ham ofte på venstrekant.

– Jeg vil ikke snakke om Bournemoth. Så helst ikke, avviser King – og nevner selv at det ble mye overskrifter da han luftet litt frustrasjon rundt egen rolle etter sesongslutt i fjor vår.

