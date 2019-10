Haaland-bragden går verden rundt: Spekulerer i om Haaland og Mbappé blir nye Ronaldo og Messi

At Erling Braut Haaland (19) er toppscorer i Champions League etter halvspilt gruppespill, går ikke upåaktet hen.

ESPN- og Corriere dello Sport-tilknyttede Gabriele Marcotti spekulerer i om norske Erling Braut Haaland og franske Kylian Mbappé (20) kan være arvtagerne til Cristiano Ronaldo (34) og Lionel Messi (32).

Fra og med 2008 til og med 2017 har Gullballen, prisen for verdens beste fotballspiller, gått til én av de to sistnevnte.

– Det er Haalands 20. mål for sesongen ... På 13 kamper ... Og han blir ikke 20 før til neste sommer ... Jeg har ikke lyst til å gjøre for mye ut av det allerede, men ville det ikke vært kult om Erling mot Kylian var neste generasjons Cristiano mot Leo, skriver han på Twitter, men bemerker likevel at:

– Ingenting vil matche CR mot Messi.

Anerkjente Marcotti er imidlertid ikke den eneste som er inne på tanken.

– Jeg nyter virkelig Erling Braut Haaland-æraen, skriver ESPN-journalist Metteo Bonetti på Twitter.

Braut Haaland var selv ikke fornøyd etter kampen mot Napoli onsdag. Kanskje ikke så rart, for selv med to scoringer, ble det tap.

Se Haalands scoringer i toppen - og hans egen reaksjon etter kampen her:

Tapet gjør likevel ikke noe med det faktum at norske og 19 år gamle Erling Braut Haaland er toppscorer i Champions League etter halvspilt gruppespill. Det har også resten av verden fått med seg.

– Ved å score to ganger mot Napoli (2–3) onsdag, ble Erling Haland (19 år) den første spilleren i historien til å score seks mål på sine første tre kamper i Champions League, skriver den franske sportsavisen L’Equipe.

– Champions League-debutsesongen: Tre kamper, seks mål, 19 år. Erling Haland: turneringens toppscorer, skriver spanske Mundo Deportivo på Twitter:

– Rett og slett sensasjonell, skriver statistikknettstedet Squawka Football i en tweet.

I nabolandene har de også bitt seg merke i Haaland:

– Det norske vidunderbarnet gjorde to mål i tapet mot Napoli - og er nå først på toppscorerlisten i Champions League, skriver svenske Expressen., mens danske B.T. følger opp med denne, med referanse til Haalands seks mål på tre CL-kamper:

– Norsk tenåring setter vill Champions League-rekord. Hva gjorde du som 19-åring?

Vi tar med et siste land som ikke har latt Haaland-bragden gå hus forbi: Honduras. Der har de ennå ikke glemt at han herjet mot deres U20-lag i VM i sommer.

– Nordmannen som gjorde ni mål mot Honduras i U20-VM, fortsetter å overraske alle med målene han scorer for Red Bull Salzburg, skriver sportsavisen Diez.

Ennå ikke lei Haaland-mål? Ta en titt på disse igjen:

Erling Braut Haaland står altså med seks CL-mål på tre kamper og troner øverst på toppscorerlisten med ett mer enn Bayern Münchens Robert Lewandowski.

Og for øvrig, ifølge det spanske statistikkorakelet MisterChip, så trengte Cristiano Ronaldo 32 kamper på å score seks CL-mål. Og Lionel Messi, han trengte 17.

