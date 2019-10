Keita-bråk i Buskerud-derbyet - refses av egen trener

MJØNDALEN (VG) (MIF-SIF 1–1) Strømsgodset-trener Henrik Pedersen kom med knallharde meldinger om Muhamed Keita etter lokaloppgjøret, hvor Lars-Jørgen Salvesen reddet poeng for drammenserne.

Den tidligere USA-proffen hadde fyrt opp Mjøndalen-leiren før matchen ved å si at laget ikke var verdig en plass i Eliteserien.

Etter snaut to minutter på banen fikk Keita bruntrøyene til å tenne igjen. Med et kontant spark, etter at dommer Svein Oddvar Moen hadde markert for et Godset-innkast, hamret Lier-gutten ballen i hodet på Mjøndalens Anders Bergström.

Svensken gikk umiddelbart i bakken og ambulansepersonell måtte ut på banen for å hjelpe ham, mens Keita ble omsvermet av MIF-spillere og ble vist et gult kort av Moen.

Etter kampen fikk han klar beskjed fra sin egen trener om oppførselen.

– Det er latterlig. Det er ikke sånn vi oppfører oss, vi skal ha respekt for motstanderen. Det er utilgivelig at Keita gjør sånn piss. Det skal vi ha vekk, freste Pedersen til Eurosport. Han hadde på tidspunktet ennå ikke snakket med Keita om situasjonen.

Keita selv hevder at det var et uhell, at han ikke hadde registrert at ballen hadde blitt dømt ut, og at han prøvde på et innlegg.

– Jeg gjorde det ikke med vilje, jeg så ham ikke. Jeg kan bygge opp til kampen i forkant, men jeg er ikke ufyselig, forklarte Keita til Eurosport.

Godset kom tilbake

Etter som begge lagene befant seg Eliteseriens intense nedrykksstrid, hvor bare to poeng skilte mellom 12. og 16. plass før runden, var oppgjøret mellom Mjøndalen og Strømsgodset mer enn et derby.

Det var en del av kampen for å overleve på Norges øverste nivå. Det bidro til to tente mannskap, høylytte supporterklubber og en herlig nerve i matchen.

Kvaliteten var derimot lav og betegnende for to lag i bunnen av tabellen. Fredrik Brustad satte inn sitt første eliteseriemål for Mjøndalen syv minutter ut i 2. omgang på det som bare var Mjøndalens tredje sjanse i kampen. For Godsets del var presisjonen enda svakere. Hadde det ikke vært for en praktfull, buet heading fra Salvelsen et kvarter senere, ville drammenserne reist hjem uten poeng.

– For å være ærlig prøver jeg å heade den tilbake inn igjen foran, og er heldig der, forteller Salvesen til VG.

Godset-trener Henrik Pedersen var misfornøyd med eget lags prestasjon, men takket spillerne for moralen de viste.

– Vi kommer under, men viser igjen en utrolig mental styrke, sier Godset-trener Henrik Pedersen til Eurosport.

Tett i bunnen

Uavgjortresultatet gjør at Strømsgodset og Mjøndalen ligger på henholdsvis 12. og 13. plass på tabellen, noe som er sikker grunn for begge.

De har imidlertid én kamp mer spilt enn konkurrentene.

Mjøndalen står nå med seks eliteseriekamper uten seier. Bruntrøyenes neste utfordring er Bodø/Glimt på Aspmyra etter landslagspausen, mens Godset tar imot Lillestrøm på Marienlyst 20. oktober.

