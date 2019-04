Uventet Solskjær-hjelp igjen – Chelsea snublet

(Chelsea – Burnley 2–2) Etter sin verste opplevelse som Manchester United-manager, virket en plass blant de fire beste nesten umulig for Ole Gunnar Solskjær. Så har han fått uventet hjelp. To ganger.

Et par timer etter Uniteds 0–4-smell for Everton tapte Arsenal 2–3 mot Crystal Palace på hjemmebane. Og mandag kveld rotet Chelsea bort to poeng etter 2–2 mot Burnley, også det på hjemmebane.

Det var en målfest i en halv omgang: 0–1 på hel volley fra 16 meter av Jeff Hendrick, 1–1 fra Ngolo Kanté etter at Eden Hazard snurret i kjent stil på venstresiden, 2–1 etter et kanonskudd av Gonzalo Higuaín og 2–2 på den mest burnleyske måten: Inn i feltet, fra hodet til Ben Mee, via hodet til Chris Wood, til beinet til Ashley Barnes.

Men så var det stopp. Chelsea dominerte banespillet, uten at det ble farlig særlig ofte. Duellsterke Burnley kan være et seigt lag å bryte ned, og laget kom fra tre strake seire. I sluttminuttene handlet det om å måke ballen lengst mulig unna og vinne nærkampene. Chelsea ble spillende rundt Burnleys 16-meter, der inne var det ikke lett å komme til.

FRUSTRERT: Chelsea-manager Maurizio Sarri var ikke fornøyd med Burnleys tidsbruk. Her vises han bort av fjerdedommer Roger East. Foto: ANDREW BOYERS / X03813

Burnley brukte også masse tid på dødballene, og drøyde tiden så fort muligheten bød seg. Til slutt ble Chelsea-manager Maurizio Sarri så provosert at han endte med å bli vist bort fra benken, og etter kampen var det dårlig stemning mellom spillerne.

Det ene poenget gjør at Burnley i praksis har sikret plassen i Premier League, mens Chelseas kamp for en Champions League-plass ble enda mer humpete.

Ingen av de fire lagene bak suverene Liverpool og Manchester City vant denne runden. Chelsea var faktisk det eneste laget som tok poeng. Her er stillingen:

3. Tottenham, 67 poeng med fire kamper igjen (29 plussmål). Gjenstående: Brighton (h), West Ham (h), Bournemouth (b), Everton (h).

4. Chelsea, 67 poeng med tre kamper igjen (21 plussmål). Gjenstående: Manchester United (b), Watford (h), Leicester (b)

5. Arsenal, 66 poeng med fire kamper igjen (25 plussmål). Gjenstående: Wolverhampton (b), Leicester (b), Brighton (h), Burnley (b).

6. Manchester United, 64 poeng med fire kamper igjen (15 plussmål). Gjenstående: Manchester City (h), Chelsea (h), Huddersfield (b), Cardiff (h).

Dermed er det nytt håp for Manchester United og Solskjær, som først skal møte nabo Manchester City på onsdag, en tilsynelatende umulig oppgave, basert på Uniteds form i det siste og Citys form nesten hele sesongen.

Deretter skal United møte Chelsea på hjemmebane på Old Trafford på søndag, det eneste gjenværende «innbyrdes» oppgjøret blant disse fire lagene.

Nå er det så jevnt i kampen om de fire Champions League-plassene at målforskjellen kan komme til å bli avgjørende. Der er United klart dårligst, ikke minst på grunn av 0–4-tapet for Everton på søndag.

PS! Tottenham, Chelsea og Arsenal har også muligheten til å få en Champions League-plass neste sesong gjennom å vinne Champions League (Tottenham) eller Europa League.

Publisert: 22.04.19 kl. 23:00 Oppdatert: 22.04.19 kl. 23:29