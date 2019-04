Livsviktig seier glapp for Solskjær etter ny de Gea-tabbe

MANCHESTER (VG) (Manchester United – Chelsea 1–1) Håpet om Champions League-spill neste sesong henger i en syltynn tråd for Ole Gunnar Solskjær (46) og Manchester United etter nok en keepertabbe av David de Gea (28).

Juan Mata sendte United opp i en tidlig ledelse på Old Trafford, men hans landsmann mellom stengene nullet det ut med en katastrofal involvering som førte til Chelsea-utligning.

Med to kamper igjen ligger Manchester United fortsatt på sjetteplass i Premier League , tre poeng bak fjerdeplass Chelsea, som i tillegg har soleklart best målforskjell (+8).

– Vi ville - og måtte - vinne, så vi er skuffet. Vi gjorde en bra førsteomgang, scoret og hadde sjanser. Det er vanskelig når man er så nær topp fire og har gjort en kjempejobb de siste månedene, men vi kommer til å kjempe til siste slutt, sier Juan Mata, som erkjenner at det blir veldig vanskelig, i et TV 2-sendt intervju.

Han forsvarer sin landsmann og lagkompis, David de Gea.

– Jeg har ingen tvil rundt David. Poengene han har reddet for oss opp gjennom, er utrolig. Alle har gode og dårlige stunder i karrieren, men det viktige er hvordan man reagerer. I dag er han åpenbart ikke fornøyd. Det er ingen. Men det er ingen tvil om nivået han har, sier Mata.

På den andre siden kunne Eden Hazard og Chelsea smile for ett poeng.

– En god dag, men den kunne ha vært bedre. Vi kom hit for å vinne kampen. Uavgjort er ikke dårlig, men hadde vi trodd litt mer på oss selv, kunne vi fort ha scoret ett til, sier Chelsea-stjerne Eden Hazard i et TV 2-sendt intervju.

– Chelsea må spille i Champions League hvert år. Det er en av verdens største klubber. Jeg vil også spille Champions League, avsluttet han, og blunket lurt med det ene øyet.

Hazard er som omtalt sterkt lenket til en overgang bort fra London-klubben til sommeren.

Ole Gunnar Solskjær var klokkeklar i sin tekst til supporterne i kampprogrammet på Old Trafford: Alt annet enn seier ville bety kroken på døren for United i kampen om en plass blant topp fire og dermed Champions League-spill neste sesong.

Og allerede etter fire minutter kunne nordmannen nesten juble for ledelse, men Romelu Lukaku ble stoppet av en god Kepa Arrizabalaga i Chelsea-målet etter å ha blitt spilt fri av en god langball i bakrom fra Luke Shaw.

Det satte tonen for en strålende start på kampen for United, som virket skarpere og mer energiske enn på lenge. Elleve minutter var gått da Solskjærs menn rullet opp et praktangrep: Paul Pogba holdt unna en Chelsea-spiller og fant Lukaku, som chippet ballen i bakrom til Luke Shaw før venstrebacken satte opp Juan Mata i perfekt scoringsposisjon.

Spanjolen, som er på utgående kontrakt i United, ga seg selv et mål mot gamleklubben i gave på egen 31-årsdag – og Old Trafford brøt ut i «Ole, Ole, Ole»-sang, som om de syv tapene på de ni siste kampene var helt glemt.

MÅL-MATA: Her setter Juan Mata inn 1–0-målet for Manchester United mot Chelsea. Foto: Martin Rickett / PA Wire

Da det så ut til at United kunne gå til pause med 1–0-ledelse og høy selvtillit etter en god omgang, skjedde det som har begynt å skje oftere og oftere: En tabbe av David de Gea.

Langskuddet til Antonio Rüdiger fra over 30 meter var tilsynelatende ufarlig, og gikk rett på United-keeperen, men spanjolen fomlet med ballen og ga en retur rett i bena på Marcos Alonso, som scoret via stolpen.

Ifølge Opta har de Gea nå gjort tre feil som har ført til mål på de siste fire kampene for Manchester United – like mange som han gjorde på de 123 foregående kampene til sammen.

– David de Gea, hva er det du gjør? Jeg prøver ikke å være morsom, dette er latterlig. En av verdens beste keepere? Jeg kunne gjort det, sa tidligere Premier League-profil Robbie Savage på BBC.

Den andre omgangen startet i et langt lavere tempo enn den første: Sjansene lot vente på seg, og det mest nevneverdige som skjedde, var at hvert lag måtte bytte ut en midtstopper på grunn av skade. Antonio Rüdiger måtte gi seg for Chelsea før Eric Bailly pådro seg en tilsynelatende alvorlig kneskade.

Solskjær, som akkurat hadde satt inn Alexis Sánchez for en haltende Marcus Rashford, ble nødt til å sette inn Marcos Rojo i midtforsvaret.

Argentineren kunne prise seg lykkelig for at han ikke ble sendt i dusjen under ti minutter senere da han kun fikk gult kort for en forferdelig grisetakling på Willian.

Han kunne også blitt helten da han fikk hodet på en corner to minutter på overtid, men avslutningen ble klarert på streken av Pedro – og kampen ebbet ut i uavgjort etter hele syv tilleggsminutter.

Dermed kan Manchester United så smått begynne å forberede seg på torsdagskvelder i Europa League til høsten.

